MOŽEŠ SAD DA TERAŠ MAK NA KONAC DOKLE HOĆEŠ: Goca Tržan potkačila Lukasa zbog Konstrakte, a zbog ove njene izjave folker će POZELENETI OD MUKE!

Ovo mu se neće nimalo dopasti!

Pevačica Goca Tržan otkrila je šta misli o našoj ovogodišnjoj predstavnici na Evrosongu Ani Đurić Konstrakti, ali i Aci Lukasu, koji je brojnim skandalima obeležio ovogodišnje takmičenje. Goca je u poslednjem trenutku odustala od učešća na "Pesmi za Evroviziju", ali je, kako kaže, prezadovoljna ovogodišnjom pobednicom.

S druge strane, numera "Oskar" koju je izveo Aca Lukas, Tržanovoj nije legla:

- Iskreno, meni se nije svidela Lukasova pesma. Ne mislim da je to pesma... jednostavno nije po mom ukusu... On je fakat balkanska zvezda koja ima mnogo publike i puni arene, klubove. To je nesporno. Ali da li je on čovek koji treba da ide da predstavlja Srbiju, nisam sigurna u to - kaže Goca.

Ona dodaje da je ne čudi što je Lukas pre finala optuživao organizatore da je takmičenje namešteno i tako izazvao brojne skandale:

- Lukas je majstor da podigne prašinu. On je vrlo smišljeno sve ovo radio i to je potpuno u redu. Nije mi tu ništa čudno, jer Lukas voli da irinita i da bode prst u oko, to je njegov način - rekla je pevačica.

Goca poručuje Lukasu da bi sada trebalo da čestita Ani Đurić Konstrakti.

- Žena je pobedila, pruži ruku, čestitaj i idi dalje. Kako da ti kažem. Možeš sada da teraš mak na konac dokle hoćeš, ali čovek mora da bude podjednako dobar i kada dobija i kada gubi.

Tržanka smatra da Konstrakta ne može da se snađe u svom ovom ludilu:

- Žena u ovome u čemu se našla je u potpunom čudu i pita se: "Što mene napada neki Aca Lukas, šta ja idem sa njim?" To je glupo! Mislim stavio si ženu u takvu poziciju, a ona nije uopšte iz ovog sveta. Vi ne biste znali ko je ona da nije pobedila na izboru za pesmu Evrovizije.

Autor: M.K.