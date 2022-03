EVO KAKO JE AMIDŽIĆ UPOZNAO SADAŠNJU SUPRUGU DANIJELU: Zaljubio se u nju, čim ju je ugledao, a ovim ga je ''kupila'' za sva vremena!

Detalji njihove ljubavne priče ostavljaju bez daha!

Manekenka Danijela Dimitrovska i poznati voditelj Ognjen Amidžić su se upoznali 2009. godine, na snimanju Amidžićeve autorske emisije.Tada su oboje bili u braku a već naredne godine javno su počeli da se pojavljuju zajedno i da naglašavaju da su u vezi.

- Danijela i ja se jesmo upoznali u emisiji i na mene je ostavila fantastičan utisak. Nisam klasičan romantičar na taj neki očekivani način u smislu cveća i doručka u krevetu, ali ja to pokazujem na neki svoj način. Volim naravno da je iznenadim poklonom, međutim, Danijela mnogo više reaguje na one stvari koje nisu materijalne - rekao je jednom prilikom Ognjen.

Ognjen je otkrio i da je bio zaljubljen u Danijelu pre nego što ju je upoznao.

- Ja sam se u Danijelu zaljubio kada sam prvi put video njenu fotografiju u novinama. Za mene je to najlepša žena. Naravno da sam bio svestan u šta se upuštam, ali ona je zaista posebna i drugačija i neko ko ume dobro da se ponaša. Ima čvrst i ispravan stav i nikada me nije dovela u neku neprijatnu situaciju - istakao je jednom Amidžić i dodao:

- Kad pronađeš pravu osobu to je recept sam po sebi, a u našem braku ne postoje krize. Ipak, sve u životu što se dešava ne može da ide uvek ravnom linijom, ima uspona i padova, ali ako je prava osoba pored vas onda i po prioritetu i shvatanju svega, stvari se same rešavaju. Ako je to osoba sa kojom možete da funkcionišete, sa kojom ste sve napravili i prema kojoj osećate nešto, to je automatski prioritet i sve se drugo dođe na svoje.

