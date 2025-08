KO PLAĆA OVU ŽENU?! Greta s blokaderima rušila Srbiju, pa potrčala u Bosnu da kaže kako su Srbi genocidni narod

Greta Tunberg (22), švedska aktivistkinja kojoj učešće u urušavanju mnogobrojnih političkih sistema u svetu nije ništa strano, pridružila se ove nedelje blokaderima zgubidanima u Beogradu kako bi rušila Srbiju, a potom je počela kampanju optuživanja naše zemlje za genocid.

Naime, ta strana plaćenica koja zgrće ogroman novac od nevladinih organizacija (NVO) kako bi podržavala proteste u različitim krajevima sveta, a sve pod parolam "borbe za slobodu i demokratiju", nakon Beograda je otputovala u Sarajevo, BiH. Tamo je učestvovala u protestima podrške Palestincima u Gazi, međutim, iskoristila je priliku i da širi kampanju da se naša zemlja optuži za genocid u Sarajevu.

Upravo iz tog razloga ona je na majici nosila cvet Srebrenice kako bi ukazala na to da je u tom gradu devedesetih počinjen genocid, za koji, kako se i očekivalo, optužuje Srbe i Srbiju.

Greta je sa ostalim učesnicima u protestu teatralno čitala imena ubijene dece u Gazi, a bosanskohercegovički mdiji su primetili kako je na proteste došla u majici Neretve, kojom je ukazala na borbu ekoloških aktivista da navodno odbrane tu reku "od ekonomskih interesa koji bi je uništili".

- Mlada aktivistkinja je trenutno u poseti celom našem regionu, već je bila u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu, a nakon Bosne i Hercegovine, odlazi i u Hrvatsku - piše Kliks.ba i navodi kako je Greta tokom boravka u državama regiona kazala da se bori za pravdu, ali i čistu okolinu te da je to neraskidivo povezano s borbom protiv smrtonosnog fašizma.

