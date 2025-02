Kena za Pink: Bajdenova administracija je 'upumpavala' novac u razne NVO kako bi rušila Vučića

Radoslav Milojičić Kena, narodni poslanik ističe da je Bajdenova administracija "upumpavala" novac u razne nevladine organizacije kako bi rušila predsednika Srbije Aleksandar Vučića.

- Njima je bila potrebna lutka na konopcu kojom će preko svojih sekretarica upravljati, a znali su da sa Vučićem tako niko ne može da razgovara, pa ni on kao predsednik SAD - naveo je Milojčić i podsetio je da je Bajden zagovarao bombardovanje naše države.

On je ocenio da je Donald Tramp kandidat za Nobelovu nagradu za mir jer je zaustavio rat u pojasu Gaze, a zaustaviće i rat u Ukrajini.

- Najviše će od toga koristi imati američka nacija - napomenuo je Milojičić.

Poslanik Nebojša Bakarec kaže da je delovanje Donalda Trampa prevazišlo njegova očekivanja.

- To je borba protiv korupcije, uništavanja SAD, to je spasavanje sveta. To što oni rade je i nama mnogo pomoglo, oduzelo je puno energije i elana onima koji pokušavaju da ruše državu. Tramp ukida te beskorisne pare koje su ulagane u rušenje Vučića - rekao je Bakarec za Pink.

Podsetio je da zapad za pet godina uložio 3,2 milijarde dolara u rušenje Vučića, te da Ilon Mask vodi otvoren rat protiv Soroša i Rokflera.

Autor: Snežana Milovanov