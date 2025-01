'BAJDENOVA ADMINISTRACIJA POKUŠALA DA UBIJE PUTINA' To tvrdi Taker Karlson i upire prstom u jednog čoveka, Rusi kažu da nije ponudio dokaze (VIDEO)

Taker Karlson tvrdi da je Bajdenova administracija pokušala da ubije ruskog predsednika Putina.

Američki novinar Taker Karlson veuje da su američke vlasti pokušale da ubiju ruskog predsednika Vladimira Putina tokom mandata doskorašnjeg šefa Bele kuće Džoa Bajdena.

Ruska agencija Tas navodi da je Karlson to kazao kolegi novinaru Metu Taibiju.

- Bajdenova administracija jeste pokušala da ubije Putina - rekao je Karlson.

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 Tucker Carlson says the Biden administration "tried to kill" Russian President Putin. pic.twitter.com/BH0AsGIplz