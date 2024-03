DA LI PUTIN IMA PARKINSONOVU BOLEST?! Oglasio se Taker Karlson i otkrio ISTINU: Evo ŠTA je primetio tokom intervjua sa predsednikom Rusije!

Američki novinar Taker Karlson rekao je da tokom intervjua nije primetio da je zdravlje ruskog predsednika Vladimira Putina narušeno!

Karlson je u podkastu novinara Leksa Fridmana naglasio da je na početku intervjua primetio da je Putin nervozan i dodao da veruje da će se rat okončati sporazumom.

- Rat će se završiti razumnim sporazumom. Obe strane će da daju po malo i živeće sa time. Putin želi sporazum, ne zato što je Rusija pred kolapsom, nego zato što rat nikome ne donosi dobro - rekao je Taker Karlson i dodao da bi odmah izašao iza NATO da je američki predsednik jer taj savez ne koristi nikome.

Fridman je upitao Karlsona da li je stekao utisak da je zdravlje ruskog lidera narušeno.

Here's my conversation with @TuckerCarlson about Putin, Navalny, Zelenskyy, CIA, NSA, Moscow trip, Jon Stewart, Trump, Israel-Palestine, China, nuclear war, and much more. This was a challenging and fascinating conversation.



It's here on X in full, and is up on YouTube, Spotify,… pic.twitter.com/awri76kIpT