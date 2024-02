KARLSON NAKON INTERVJUA: Putin će pre pokrenuti nuklearni rat nego što će pustiti Krim

Američki novinar Taker Karlson izjavio je nakon intervjua sa ruskim predsednikom da će Vladimir Putin pre pokrenuti nuklearni rat nego što će pustiti Krim.

- To je dom ruske vojne mornarice, tamo živi ruski narod, imali su referendum i izabrali su Rusiju. Može da vam se sviđa ili ne, ali Putin će pokrenuti nuklearni ukoliko stvar dođe do Krima. Taok da ako vi mislite da je uslov za mir da Putin odustane od Krima, onda ste poludeli - rekao je on.

Takođe je rekao i da su svi pokušaji da se Rusija oslabi – uzaludni.

