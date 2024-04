UHAPŠENA GRETA TUNBERG: Švedska aktivistkinja privedena tokom DEMONSTRACIJA u Hagu!

Greta Tunberg, švedska aktivistkinja prtov klimatskih promena privedena je danas tokom velikih demonstracija u glavnom gradu Holandije Hagu.

Lokalna policija je pored Tunbergove privela veliki broj drugih demonstranata koji su pokušali da blokiraju glavnu saobraćajnicu, prenosi Rojters.

Organizacija Ektinction Rebellion (XR) najavila je ranije da će danas tokom protesta blokirati saobraćajnicu Utrechtsebaan (A12) u Hagu u znak protesta protiv vladine podrške industriji fosilnih goriva.

Greta Thunberg is detained in The Hague



Thunberg and other eco-activists blocked the major highway A12 to protest against EU subsidies for fossil fuel purchases. pic.twitter.com/DmdIatC6T2