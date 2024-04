Švedska: Napadnute tri starije žene, policija upucala muškarca

Švedska policija saopštila je da je upucala muškarca u vezi sa napadom na tri starije žene u gradu Vasteras.

Policija navodi da je taj muškarac napao žene, starosti između 65 i 80 godina, oštrim predmetom, javlja Rojters. Švedska agencija Ekspresen prenela je da se jedna od žena i napadač nalaze u bolnici sa težim povredama.

