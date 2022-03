'TO NIJE ŽIVOT, KO MOŽE TAKO DA ŽIVI?!' Tanja Savić progovorila o torturi, koju je preživela od BIVŠEG SUPRUGA, pa otkrila kako je uspela da ga se OSLOBODI!

Otvorila dušu!

Pevačica Tanja Savić odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu, a mnoga od njih bila su vezana za njenog bivšeg muža Dušana Jovančevića, sa kojim je poslednje dve godine na ratnoj nozi.

Jedno od pitanja koje je Tanja dobila bilo je "kako se rešiti partnera koji je toksična osoba".

- Imate na Jutjubu razne videe na tu temu, meni je pomogao video "Problemi u vezi/braku" - odgovorila je pevačica.

Jednog od Tanjinih pratilaca zanimalo je i "kako prestati da se nerviraš oko čoveka koji te psihički ubija".

- Lepo, izađeš iz tog odnosa i rešen problem. To nije ljubav to je kontrola, a ko još može da živi kada ga neko kontroliše? To nije život - iskrena je bila Tanja.

Njene fanove zanimalo je i da li će pevačica napisati knjigu o svemu kroz šta je prošla.

- Veruj da bi ta knjiga bila vrlo poučna i inspirativna, ali me mrzi - odgovorila je ona.

Tanjini obožavaoci su prokomentarisali i da je pevačica u poslednje vreme, kako kažu, procvetala.

- Rešila sam se nekih stvari koje mi nisu služile u životu. To vam je kao kad pospremate ormar, pa pobacate sve što ne nosite. I odmah je sve čisto, a vi se osećate bolje - glasio je njen odgovor.

Podsetimo, Tanja Savić počela je da proživljava porodičnu dramu u aprilu 2020. godine, kada je njen suprug Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo sinove Maksima i Đorđa u Australiju.

Tanja je u junu 2021. uspela da vrati sinove, koji od tada žive sa njom u Smederevu, a poslednjih meseci region ne prestaje da bruji o pevačicinom odnosu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

Autor: P.R.