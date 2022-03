Hitno odglašavanje Bose Čolić!

Nakon spekulacija da je majka Lazara Čolića Zole, Bosiljka Bosa Čolić, završila u bolnici, ona se hitno oglasila za portal Pink.rs i iznela pravu istinu o njenom zdravstvenom stanju, a onda se osvrnula na aktuelna dešavanja u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima. Bosiljka Čolić, kao i uvek, iskrena do srži iznela je svoj stav o napadima svoje nesuđene snajke Miljane Kulić na svog sina Lazara, a onda se dotakla i Nenada Macanovića.

Na samom početku razgovora Bosa nam je otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

- Nije istina da mi je pozlilo, to su izmišljotine. Ja sam kod tate u selu, dobro sam. Demantujem sve natpise.

Na pitanje da li je ispratila žestoke svađe Miljane i Zole, kao i Miljaninu izjavu ljubavi njenom sinu, Bosa nam je otkrila sledeće:

- Sve je to igra Kulića, ono što je Karić rekao na radiju to je sve istina. Miljana se pogubila, ni ona ne zna ko je Nenad, to je sve Marijino maslo, ne bi ona tražila poligraf za džabe. Sumnjiv mi je i Bebica do zla Boga. Moje mišljenje je da Lazar spušta loptu, sinoć ga je prozivala da smrdi, a svi smo videli kako ona se*e po imanju. Ona bi se pomirila sa Zolom sutra, samo da on hoće. Ušla je da privuče njegovu pažnju, a Bebica je naseo na priču Kulića, kakav crni biznismen nema od te priče ništa, on nije u vinkli, sad se smeje, sad plače. Primetili su i zadrugari njegove reakcije, sve je gluma, meni više ništa nije jasno.

- Demantujte sve naslove, meni nije pozlilo kada je ona ušla, a kamoli sada. Miljana nije dobro, to se zna. Umesto da Marija povede računa o njoj, ona nju kanali. Sve pare drži kod sebe, a Zolu optužuje da je uzimao pare i trošio. Ja im želim sve najbolje ali puno je bezobrazna. Marija onaj dan u studiju priča kolika je velika ljubav Miljane i Bebica, nije ni stigla do Niša, a Miljana već napravila skandal i spopadala Zolu da se pomire. Nije mi jasno to što radi, razumem da će majka stati iza svog deteta, ali ako znaš da nije dobro, nemoj to da radiš. Marija napada Zolu kako ne voli Željka, a ja sam svedok da ga je moj sin čuvao i šetao, slao mi je slike sa njim. Mislim da Miljana još uvek nemam taj osećaj za dete, ne doživljava ga da je njen - izjavila je Bosa za portal Pink.rs

Autor: N.Vasiljević