'CELA SRBIJA ŠMRČE, SAMO JE LUKAS NARKOMAN!' Folker nikad iskrenije o POROCIMA, osuo paljbu po hejterima: NEUSPEŠNI LJUDI, NEMAJU SE*S, MASTURBIRAJU....

Šok izjave!

Pevač Aca Lukas otvoreno je govorio u jednoj emisiji o narkoticima i negativnim komentarima na njegov račun.

Pevač je analizirao tekstove svojih pesama, te se u jednom momentu dotakao svog stiha "Belo, oko mene sve je belo".

Lukas kaže da je narod pogrešno protumačio taj tekst njegove pesme, pa je potom i otvoreno progovorio o kokainu.

- Ljudi to pogrešno tumače. Tu pesmu su protumačili da ima veze da drogom, kokainom. Cela Srbija šmrče kokain, samo je Aca Lukas narkoman. Kada neko hoće da me uvredi kaže da sam narkomančina i da ne perem kosu. To je malo smešno jer para bar za šampon imaju. To pričaju ljudi koji te nikada u životu nisu videli, to pišu ovi što komentarišu vesti - rekao je pevač voditeljki Ljilji Stanišić.

Lukas je potom i opisao kako on vidi svoje hejtere.

- To su nedorečene budale. Znaš kako ja vidim taj profil ljudi, to je užasan hejt, to je neki muškarac onako 45 godina, zadrigao, nosi prljavu majicu sa flekama od ručka, nosi one lubeničarke papuče, živi sa kevom koja ima 90 godina. To su neuspešni ljudi, nemaju devojku, nemaju s*ksa, uglavnom masturbiraju, e to su ti komentatori. Da li mi je prljava kosa ili nije, neka pitaju njihove supruge da li one tako misle - rekao je Lukas.

Autor: M.M.