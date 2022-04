GLEDAOCI TOTALNO RASKRINKALI ZADRUGARE! Car i Dalila razmenili gnusne uvrede, Dejan i Mensur obnovili RAT, dok su Miljana i Bebica na KLIMAVIM NOGAMA!

Evo šta je obeležilo noć iza nas!

Sreda veče, rezervisana je za emisiju "Pitanja gledalaca" u kojoj, bez sumnje, svaki put gledaoci totalno raskrinkaju zadrugare i svojim pitanjima izazovu nemir u Beloj kući.

Voditeljka Ivana Šopić je okupila zadrugare za crnim stolom i započela emisiju. Prvo pitanje bilo je za Dalilu Dragojević, a ticalo se njenog odbijanja zahteva Filipa Cara njenog, sada već bivšeg dečka, da spava sa njim u izolaciji.

U čemu je tvoj problem da sa tvojim dečkom spavaš u izolaciji, ma šta te briga za prozivke - glasilo je pitanje.

Imala sam problem, više nemam, rekao mi je da treba da rešim sama sa sobom. Danas sam mu postavila jedno pitanje, zapitam se što da strahujem i pravim neke scene, on sve što želi će da uradi, tako da više nema problema. Neke stvari u glavi mi stvaraju problem - odgovorila je Dalila.

Žena ima neke svoje teorije, ja sam teoretičar, takav sam. Objasnio sam joj ja, bilo je to rano ujutru. Mogu joj svaki dan prepričavati kako sam doživeo neke njene reči i dela, ali gde to vodi, razumeš. Treba da reši stvari sama sa sobom. Ja gledam da izbegnem neke stvari, puno toga mi smeta. Taman je sve bilo potam, ali neka rešava svako sa sobom. Zajedno smo, ali nešto je čudno u vazduhu - rekao je Car

Naredno pitanje voditeljka je pročitala Filipu Caru. Naime, on je u par trenutaka naveo da postoji mogućnost pomirenja Dalile i Dejana Dragojevića, koji su, podsetimo, podneli papire za razvod u Zadruzi 5.

Sinoć si rekao da si siguran da će se Dalila i Dejan pomiriti, zašto to misliš - glasilo je pitanje.

To sam njoj rekao, kao što ona može da razvija teorije, mogu i ja. Hipotetički sam pričao o nekim stvarima. Ja sam joj danas zamerio neke stvari kod bazena, priču sa muškarcima... Ja probleme rešavam odmah. Celi dan hoću da provodim vreme sa njom, ona ima rutine svoje, bazen... Ona je ta koja ima to. Ja ne znam šta ova devojka hoće - pričao je Car.

Ja se sećam kakav nam je bio odnos, a šta je sad? Poljupci u krevetu i ćao - rekla je Dalila.

Nije tako, ja sam sa njom, kad nisam sa njom, ja spavam. Ni sa kim nisam. Ili sam sa njom ili spavam. Ja stojim pri svojoj priči, da joj verujem, ona menja priču - dodao je Filip.

Ja sam ga zvala da se sunča. Nisam nigde otišla sama, a da ga nisam zvala... Kakav problem, što se sunčam sa drugaricama? - pitala je Dragojevićka.

Nenad Macanović Bebica video je da je Miljana Kulić za vreme kratke pauze otišla da priča sa Lazarom Čolićem Zolom i zbog toga je počeo da plače. Ana Spasojević je prišla da ga uteši

Ti vidiš neke stvari, i tebi je to jasno, ali ne možeš sebi da priznaš. Nemaš zbog čega da se nerviraš, bilo, prošlo, dalje teraj - rekla mu je Ana.

Opušteno - dodao je Bebica.

Sledeće pitanje bilo je baš za Nenada Macanovića Bebicu, a ticalo se toga kako se on oseća zaista trenutno i kako mu je zapravo, s obzirom na celokupnu situaciju sa Miljanom Kulić.

Dobro sam... Šta da kažem, sve se vidi... Teško mi je, kako da mi ne bude. Nije bitno više... Mislim da sam je izgubio - rekao je Bebica kroz suze.

Ja menjam na dve sekunde raspoloženje, ne znam više šta da radim. Rekla sam mu napolju da me ne laže. Zakleo se u radiju, a ja znam da nije tako. Više ne želim da zalazim u te stvari. I meni je teško, pa me niko ne pita - dodala je Miljana, takođe kroz suze.

Voditeljka je sledeće pitanje pročitala Miljani Kulić. Već nekoliko dana unazad priča se o emocijama Miljane prema svom bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli, a ovoga puta pitanje se ticalo baš toga, tj. zbog čega muči sebe i Zolu, ali i Nenada Macanovića Bebicu.

Ja kada pričam otvoreno, oni mene napadaju - rekla je Miljana.

On je konj, šta plačeš, Miljana se smeje njemu sve vreme, nju za njega boli ku*ac. Miljana ne voli nikoga, ona ne voli ni sebe. On je konjina koji ne zna u šta se zaljubio. Ne zna šta radi, budaletino matora, nju boli ku*ac. Zola me razočarao. Zola igra igru - vikao je Mića.

Moje mišljenje je da Zoli neke stvari nisu potrebne - počeo je da priča Filip Car.

Znaš kako, od kada je Bebica ušao ovde, smatrali su ga folirant i prevarant. Juče ujutru jedemo, on izlazi sav pogubljen i ja kažem, vidi, da je najveći folirant i da je sve slagao da je puka beda, ovaj čovek što je uradio za nju, ne znam da li bi uradio neko ko ti je član porodice. Ljudi u porodicama uzimaju medicinsko osoblje jer ne mogu. Ustajanje preko dana. On nju voza, pere, hrani i sve. Ja i ona se znamo godinama. Bebica treba da bude svestan da ona voli Zolu, ali njegovi odgovori i nerviranje... Meni to ne odaje utisak da je on folirant, ona treba da rasčisti sama sa sobom. Marija i Siniša nikada neće prihvatiti Zolu, nju muči to što ona nema gde da se vrati ako se pomiri sa Zolom. On je njoj rekao da neće da je vozi, da nije Bebica. Ona bi da ima Bebicu u sebi. Ja sam za Bebicu rekla je zavoleo, ali ne može ovako - pričala je Dalila.

Dalila Dragojević stavila je sve karte na sto i tom prilikom je ogolila dušu o tome šta joj tačno smeta u odnosu sa Filipom Carem.

Volela bih da gledam drugačije na neke stvari. Ja ga nikada nisam pitala kako je njemu i kako se on oseća. Razumem, ali ja sam žena i meni se neke situacije motaju po glavi. Ja pokušam da zadržim u sebi i puknem. Treba da budem žena ali ne mogu da promenim neke stvari, uvidela sam neke promene ja sama, ako zaplačem, i ako mi posvetiš pažnju, nemoj posle da mi prebacuješ. Koliko već funkcionišemo 20 dana, ja samo sa njim pričam o emocijama. Ja samo tražim razumevanje, teško mi je. Promenio se, izbegava rasprave ali mi smetaju neke stvari. On kaže da će da ode posle Zadruge, kaže mi diže sidro, rekao mi da i ja razmišljam o tome. On je totalno nepodnošljiv, sa njim treba imati konjske živce, a on ne radi neke stvari. Filip želi da se on sasluša - pričala je Dalila.

Sto puta više ja njoj prilazim i zameram nego ona meni. Da ne bih ona imala te konjske živce neka rešava stvari sama sa sobom kao i ja. Ja njoj sve dajem više, ko to vidi i poštuje ja to ne znam - pričao je Car.

Naredno pitanje bilo je za Mensura Ajdarpašića. Naime, od kako se Mina Vrbaški uselila u Belu kuću, totalno su se neki odnosi poremetili, a ponajviše odnos Milice Veselinović i Ajdarpašića. On je otkrio da mu Mina nije najveća ljubav u životu, ali je i Milica iznela šta je tačno htela da uradi sa slatkišima Mensurove i Minine podrške.

Ja sam objasnio sve. Ne sećam se ja da sam uvredio Minu... Moje mišljenje je da spletkari, možda nije tako... Ja nju nisam najviše na svetu voleo, nije mi Mina jedina ljubav. A kad sam pričao da je najveća ljubav, svi su pljuvali po njoj. Ne može biti sada jače nego tada - rekao je Mensur.

Da li si poletela da uzmeš slatkiše od Minine i Mensurove podrške? - pročitala je Ivana pitanje Milici Veselinović.

Nisam ništa uzela, samo sam došla da vidim, videla njegove slike i to je to - odgovorila je Milica.

Sledeće pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" bilo je za Nenada Macanovića Bebicu. Tom prilikom, Miljana Kulić odgovorila je na prozivke Mišela Gvozdenovića.

Reče Mišel da se Lavica vratila sa šoferom, što ona llupa u ogledala i radi sve ovo, a ona uvek popusti kada vidi te tvoje suze - glasilo je pitanje.

To je samo jednom bilo spomenuto, ja njom ne manipulišem - odgovorio je Bebica.

Nebitno je šta ja imam da kažem. Pustite me na miru, neke stvari mi nisu jasne. Dok mi nešto ne prizna tako će biti, svašta je kontradiktorno, čula sam neke stvari i sve je. Ja ga volim i ne znam šta je istina. Ja sam htela da pozovem njegovu majku i da pitam šta me zanima. Rekao mi da je stan od njega, a komšije kažu da je od tate, ja znam da je ovo Zolina igra. Maloumna nisam i kod mene se ne prelazi granica. Ja granicu nisam prešla, baš da vidim da li će da mi kaže istinu večeras posle svega... Što se tiče Mišela, on je dobrodošao ovde na žurku uvek - pričala je Miljana.

Za crnim stolom nije manjkalo haosa, pa je ovoga puta izbio između "paklenog trougla", Milice Veselinović, Mensura Ajdarpašića i Mine Vrbaški.

Gledamo te noćas na žurki, bilo ti nas je žao. Sam, jadan za šankom, a ova se bacaka... Što to? - glasilo je pitanje.

Ne vidim nikakav problem, meni je drago zbog nje. Nisam jadan, bilo je i meni super... Ja volim tako. Ne pijem, nisam se zabavio, slušao sam muziku, posle sam se zabavio. Ne žalim se, nije loše. Stekao sam poverenje u nju... - rekao je Mensur.

Mina i ja smo baš komentarisali ovo na žurki. Baš je komentarisala kako joj je žao Mensura koji sedi sam za šankom, kako Milica uživa, a Mensur se bori sam sa sobom. Žao joj je bilo što je ona dovela do toga... Ona stvarno nema ništa protiv MIlice, samo joj je žao što je Mensur ovo danas i što je ona doprinela tome, želi da ispravi svoje greške - ustao je Nenad Aleksić Ša.

Jeste, žao mi ga je, to je sve moje remek-delo. Svaki put ću da kažem da sam ja kriva za sve ovo - pričala je Mina.

Nakon celokupne rasprave, voditeljka Ivana je dala reč Dejanu Dragojeviću, pa je tom prilikom nastavio da se zahuktava rat Dragojevića i Mensura Ajdarpašića.

Ako mene napadaš, šta onda kažeš za to što si mi pominjao porodicu... Ja ne znam šta je bio problem i da je pogledao Minu sinoć. On nikada neće da iznese mišljenje o nekome ako ima korist - podsetio ga je Dejan.

Ja bih vas ovde šamarao da mogu - pretio je Mensur.

Možeš samo sebe da šamaraš - odgovorio mu je Dejan.

Aludiraš na mene, žališ Bebicu, a pisao si "samo neka se plaća" kada nisi bio dobar sa Ša - ubacio se Car.

Dobro znaš kakva ti je reakciju bila kada sam ti rekao da ti se desilo nešto što je trebalo u trojci - rekao je Mensur Dejanu.

Naredno pitanje izazvalo je još jedan sukob Dejana Dragojevića i Mensura Ajdarpašića, a bilo je za Milicu Veselinović.

Kada je Mensur izašao sa žurke, Martina ti je rekla da mu je dosadno, a ti si prevrnula očima, počela još više da skačeš, naročito uz pesmu "Tebi iz inata sa drugim". Da li Golubu teraš inat sa Mensurom? - glasilo je pitanje.

Ne, ja sa tim dečkom nemam komunikaciju godinu dana. Ne teram inat. Mensur je dečkog kog volim, sve ostala nema veze sa vezom. Ja ne gledam uz koju pesmu igram, ne interesuje me reči pesme, sinoć sam bila raspoložena, igrala uz svaku pesmu, to me ne interesuje, to je čista glupost - rekla je Milica.

Meni je draže da igra, nego da bude namrgođena. Ljudi ne biraju sredstva da me poremete. Moji nisu medijski aktivni, previše su ih upetljali, snosiće sankcije - ustao je Mensur.

Ti ćeš da ih snosiš zbog svega što radiš - skočila je Mina.

Jedino je validno šta ja pričam. Ja sam ovde i u odnosu sam normalnom sa Milicom. Turbulentan je, ali vi pravi čoveka bolesnikom, koji dobro zna neke stvari. Ne želim poziv sa bratom, znam kako stoje stvari. Bože zdravlja, vidimo se kad izađem. A ja ću da dokažem, pitam se šta će svi kad ja to dokažem - rekao je Mensur.

Ovu temu prekinulo je pitanje za Dalilu Dragojević i Filipa Cara, a ticalo se zahlađenja njihovog odnosa, zbog kog su ušli u žestok sukob.

Ja ne bih pričao o tome ko je šta prošao, smatram da smo prošli najgori period i ne treba da pravimo gluposti. Treba sada malo da se odvojimo i radimo na tome ćemo napolju, a mi se bavimo o prošlosti. Ja sam rekao njoj i jutros to. Poslednjih par dana me umorila, kada je nešto dobro, ona čačka mečku, ona meni stvara problem sada, jedina u ovoj kući. Gledaj da izmeniš neke stvari. Ovakvo ponašanje me guši - rekao je Car.

Ja bih sve ovo isto rekla samo u ženskom rodu - rekla je Dalila.

Ovde ima par njih koji govore šta je ona proživela, a šta sam ja sve prošao. Svi su zaboravili kada je Maja izašla, pa ja meseca dana bio sam. Ja ću posle ovog sastanka da pričam sa njom. Ja supermen nisam ja se ponašam dobro, posle svega što sam prošao - pričao je Car.

Nije se rodio taj za kojim ću ja da trčim, kako se ja osećam. Do kada ćemo da govorim da su njegova dela iz inata, nemam ni ja više snage - pričala je Dalila.

Haos Dalile Dragojević i Filipa Cara nije prestajao. Car je istakao da i on ima pravo da sumnja u Dalilu, kao što ona sumnja u njega.

On priča da ja imam skrivene namere, a on se vodi pitanjima... On nema šta da izgubi, priča da može da napusti "Zadrugu", to su sve priče - rekla je Dalila.

Pa hajde da napustimo, a nećeš... Kontaš da ćeš se što bolje plasirati ovakvim manipulacijama. Hajdemo napolje bez banke, imamo našu ljubav - rekao je Car.

Pa da me ostaviš? Ti bi me šutnuo za dva dana napolju - uzvratila je ona.

Ona me predstavlja monstrumom, nakon svega priča da mi je s*ksualni objekat. Šta je ovo, kako da nemam teorije? Dajem sve od sebe, ne prebacujem ništa, ona mi stane sa dve noge na glavu! Satima rešavam njene probleme, šta je ovo? Prvi put kad sam bio u vezi, molim je da mane Dejana, ona dolazi, svađa se, vređa, ponižava. Ja otišao u drugi odnos, ona se vratila. Ova druga me iskopala, ja ostao sam mesec dana, ona mi kaže: "Ko te j*be?". Nikad mi nije prišla kad mi je teško. Koji je problem? Ne znam kako da udovoljim. Nisam dobar kad imam dobar pristup, nisam dobar kad imam loš. Dajte A4 papir, da mi napiše pravila ponašanja, da znam o čemu se radi, način odevanja, način frizure, kako da dišem. Šta da radim, gde da spavam, u bazenu? Ne znam... Ja sam rekao, ja sam ovde dugo, 10 meseci, pa dva ludila napolju, pa 7 meseci ovde. Muva mi stvori teoriju, a kamoli ljubavni odnos, gde ja znam šta ljudi rade! Vidim druge odnose. Ulazim u teorije, ali nek kad je normalna. Biću sam i kraj - zapenio je Car.

Naredno pitanje ticalo se uvreda Filipa Cara koje je uputio na račun Dalile Dragojević.

Filip ima pogan jezik, koji je ukrotio popričično. Trudi se da ti udovolji. Ti ga voliš, ali kao da ti Đavo ne da mira. Filip nema nijednu grešku, pomozi mu da pokaže ljubav - glasilo je pitanje.

U pravu je gledalac, nemam više šta da dodam. Nisam normalna, ne spavam, imam odvratne snove, ne mogu da izbalansiram. Kažu da sam teška, životna greška. Jeste, Filip je bezgrešan, ja sam grešna. Nemam više šta da dodam. Više se neću ni žaliti, jer onda priča da me je tešio tri sata. Nosiću se sa svim što mi je rekao. Naučio me je mnogim stvarima. Dečko priča da sam manipulatorka, da mi je igra, da ću se vratiti nekome, pa onda prebačaj i rolerkoster u glavi. Kome više? - rekla je Dalila.

Ko kome rolerkoster radi. Patetiko... - dobacio je Car.

On ima takve odnose, ja sam navikla na nešto drugo - poručila je Dragojevićka.

Pa ja baš tražim da imamo normalan. Ona samo naglašava moje loše osobine, svakog dana ulazimo u hronologiju događaja šta se desilo od prvog dana - nastavio je Filip.

Njihov haos nije prestajao, pa je tom prilikom Filip Car pobacao sve slike i igračke koje su on i Dalila Dragojević dobili od zajedničkih fanova.

Šta će ti slika sa ovakvim čovekom, je*ale te slike - vikao je Car.

Ja ovo ne mogu - vikala je Dalila.

Majo Marinković, grebi - poručio joj je Car.

Videćeš za ovo, sve ću ti uništiti - vikala je Dalila, a Car je izleteo iz spavaće sobe.

Odnos koji se, takođe, dosta komentariše što van Bele kuće, što u njoj, jeste odnos Mateje Matijevića i Anđele Đuričić. On ju je tom prilikom odveo do tačke ključanja, u njoj izazvao revolt, izneo da je do sada glumila žrvtu, pa je uporedio sa Nadicom Kamel, pobednicom "Zadruge 4".

Došli smo u stanje koje će biti i dalje, odvojilo smo se i navikli na to. Kad bih krenuo u drugu priču, to bi se zalaufalo. Krivo mi je zbog lepih stvari, ali druge stvari me nerviraju. Ja jesam inadžija, imam to u sebi. Neću se vraćati u odnos - rekao je Mateja.

Rekao je, a ništa nije rekao. Reci zašto nećeš da se vratiš u odnos - govorila je Anđela.

Meni si rekla da imaš prijateljsku emociju prema Mateji - dobacio je Gruja.

I, šta je problem? Ja ču svoje mišljenje o Mateji izneti vremenom, imam pravo šta želim. Sada ću biti žrtva, a sutra šta hoću i prekosutra. Za Gruju mi je branio da komentarišem! - odgovorila je Anđela.

Neposredno nakon završetka emisije, Lazar Čolić Zola, Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica pričali su u dvorištu, pa je Miljana do detalja opisala upoznavanje sa Bebicom.

Druže, ja sam sit svog foliranje, a ne tvog - nastavio je Zola.

Ona mene ne voli, shvati! Meni je samo krivo što sam se vezao za Željka - govorio je Macanović.

Idi ti kod svoje dece, p*čka ti materina, j*bo te Željko. Kola, stvari i nikakav kontakt sa Marijom i Sinišom. Mislim da ćeš da mi se osvetiš preko deteta - pobesnela je Kulićeva.

Eto, to je ona, ona nikad nije bila iskrena. Ti se sad Zoli pravdaš - nastavio je Bebica.

Autor: N.Žugić