Surovo iskren!

Otac učesnika najgledanije sezone "Zadruge", Stefana Karića, Osman Karić je za naš portal izneo svoje mišljenje o aktuelnom ljubavnom trougli koji, kako se javnosti čini, ima nikad zamršeniju priču. Naime, treći povratak Miljane Kulić u Belu kuću uneo je totalnu pometnju među zadrugarima jer je sa njom ušao i njen sadašnji partner Nenad Macanović Bebica, a s obzirom da u rijalitiju boravi i njen bivši verenik Lazar Čolić Zola, situacija je postala nikad napetija, te iz dana u dan javnost saznaje nove detalje iz njihovih života koji sve ostavljaju bez daha!

Nakon ovonedeljne emisije "Gledanje snimaka" i skandaloznih reči Bebice i Miljane, zadrugari su ostali zgranuti njihovim ponašanjem i stavovima, a mi smo tom prilikom kontaktirali Osmana Karića, koji je kao i uvek brutalno iskren progovorio o njihovoj trenutnoj situaciji i izneo svoj stav o ovoj temi.

- Pratim svaku situaciju u Zadruzi pa samim tim i situaciju koju nisam mogao da propustim, svadju Miljane Kulić i njenog "izabranika". Kad kazem "njenog izabranika" ne mislim na Zolu već na izabranika Marije Kulić, majke Miljane koja svom detetu misli najbolje a to je Bebica Macanović. Razlog čestih svadja izmedju njih je baš taj, što Miljana ne voli Bebicu na način na koji voli Zolu, već na neki sažaljiv način i zbog svega što joj Bebica u ovom trenutku kada je u kolicima pruža. Mislim da je "bebica" tri u jedan, patološki voli, patološki vara i patoloski laže, sve to radi sa lakoćom jer je i on sam ubedjen u svoju laž kao i istinu. Ne treba mu zameriti, treba mu pomoći i poslati ga u neku ustanovu gde će mu stručna lica pomoći. Jednostavno mislim da čovek koji može da ne vidja svoju decu, ne može voleti nikog pa ni dete Miljane. To bi trebalo da zna i majka Miljane, a ne da se koristi krilaticom "svaki sledeci, bolji je od Zole" - izjavio je naš portal Osman Karić.

