ŠOK INTERVJU MILETA KITIĆA! Pevač otkrio kako mu ćerka i žena TROŠE PARE: NE MOGU DA SE KUPUJU TAŠNE OD 5.000 EVRA! KAŽEM DA PRIKOČE!

Bez dlake na jeziku!

Mile Kitić skoro pa se navikao da više živi sam nego sa svojom suprugom Martom Savić koja poslednjih par godina najviše vremena provodi u Dominikani gde su na kraju kupili i kuću, pa se neretko u medijima pojavi priča da je brak Mileta Kitića gotov.

I dok ona ne može da se odvoji od belih plaža i okeana, Mile mora da radi. Kaže da žena ne zna ni gde ide ni koliko zarađuje i da je odavno prestao da kupuje poklone:

– Kad uzmem nešto njoj i ćerki uvek im pogrešim što se tiče ukusa. Ovako, znaju gde je kasa sa parama, pa same uzimaju i kupuju šta im treba. Normalno, desi se nekad i da kažem da prikoče. Ne može baš da se luduje, da se kupuju tašne od pet-šest hiljada evra. To je glupost. Ima prečih stvari u životu – ispričao je Mile u intervjuu. On ne krije da je potekao iz siromašne porodice i dobro se namučio da dođe do bogatstva u kom sada uživa sa Martom i Elenom.

– Nas petoro je bilo. Otac, majka, sestra najstarija i nas četiri brata, ja sam bio najmlađi. Živeli smo na selu od zemljoradnje. Bilo je svega, i pšenice, kukuruza, mesa, povrća. U tome nismo oskudevali, ali nije bilo novca da se kupe patike i ta garderoba. Morao sam da radim. Sećam se da smo pravili ciglu, istresali iz kalupa. Malo sam se sačuvao od težih poslova na njivi. Starija braća su više to radili, a ja sam vodio stoku da se napoji, nosio vodu kad je kosidba. – ispričao je Mile Kitić i dodao:

– U školu sam išao šest kilometra. Kad je padao sneg, uvek je išao neko stariji da nam napravi put da bismo stigli do škole. Sećam se i prvog honorara. Otac mi je kupio šargije, i na svim proslavama sam bio atrakcija. Došao traktor u selo Osinje, ja seo na ćebence i pevam. Naučili su me s**si, bezobrazne pesme. Prvi koncert mi je bio na traktoru zadruge kojim se orala zemlja. Ja sedim na blatobranu, sviram i pevam. Bilo je pelcovanje pasa u selu. Dolazili su lovci, pa ako to ne uradiš, oni ne znam šta su radili sa psima. A pelcovanje nije bilo jeftino. Ja došao na slavu, pevao, svirao i te pare dao lovcima da ne ubiju mog psa Ićija.

Autor: M.M.