SAMA JE, A OVAKVI JOJ PRILAZE! Sandra Afrika otkrila: Non stop mi šalju slike POLNIH ORGANA, ali takve NE BLOKIRAM!

Šok priznanje.

Sandra Afrika jedna je od najatraktivnijih dama na domaćoj javnoj sceni. I pored toga, ona pored sebe nema muškarca. Pevačica tvrdi da joj je Instagram, gde ima 1,4 miliona pratilaca, zatrpan slikama polnih organa koje joj muškarci šalju.

Kad imam slobodno vreme, aktivna sam na Instagramu, ljudi vole kada im odgovaram na poruke... Uvek se iznenadim kad vidim da su mi poslali sliku poInog organa, ali nikad ne blokiram te muškarce, jednostavno im ništa ne odgovorim. Samo pogledam te nage fotke i teram dalje - započinje priču Sandra.

- Nemam dečka. Niko normalan mene ne muva! Muškarci mi retko prilaze, ranije sam imala više udvarača. Ne znam šta se desilo, možda smo mi žene postale jače i dovoljne same sebi.

Pevačica je imala dve duge veze - sa menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom i fudbalerom Vladimirom Volkovim.

Nemam tip muškarca, to se vidi iz prethodnih veza, Mikiša i Vladimir uopšte ne liče. Mene privlači priča, mora da mi uđe u mozak. Muškarac samo tako može da me privuče. Nije mi bitno da li je lep ili zgodan.

Dok traži "gospodina pravog“, Sandra je imala više prilika da pređe u drugi tim", ali ih je sve odbila.

- Startovale su me devojke. Iskuliram ih, slikam se s njima ako požele, i to je to. Nisam se nikad ljubila s devojkom, volim samo muškarce!

Afrika je nedavno dospela u žižu javnosti jer su je iz „Paparaco lova" snimili dok kolima leluja autoputem, nakon što se napila u emisiji „Amidži šou".

Volim rakiju! Popijem dve- tri čašice i gotova sam! Pred nastup nikad ne pijem jer mi onda „puca“ glas. Dakle, pijem samo kad ne radim. Kada popijem, smejem se i igram i sve mi je super - priča Sandra i pravda se da se nije napila u emisiji Ognjena Amidžića, iako su je kamere snimile kako nekoliko puta sipa alkohol u svoju čašu: Jao, Ognjen ima neku dobru klekovaču! Generalno ne pijem kada vozim, a tad sam popila samo jednu, možda dve časice. U autu sam kucala poruke i zato sam išla levo-desno, a na snimku je ispalo kao da sam pijana!

