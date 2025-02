Razvezala jezik: Aneli totalno raskrinkala Luku, sigurna da je za nju više zagrejan nego za Sandru! (VIDEO)

Šok priznanje!

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta, nakon što je završila zadatak da Luki Vujoviću kaže da je zaljubljena u njega.

- Šta kažeš? Ja sam ga uveravala da je to stvarnost - rekla je Aneli.

- Ja sam pratio, ali voleo bih da mi ti ispričaš kako si to doživela - dodalo je Drvo.

- Video je Luka odmah kamere, ali me je stiskao za ruku sve vreme i prebacio mi da uživam sa Matejom. Kad smo se vratili iz Amidžija on je prebacivao Mateju. Ja osećam kako sam to doživela i znam da me Luka simpatiše. Ja njega isto, ali ja se ne vidim ovde ni sa kim u kući u vezi, ali ne mogu reći da on mene ne sipmatiše. Videćeš da će on meni večeras da se obraća, on je navikao na mene. Navikla sam i ja na njega, ne mogu da lažem. Meni je zadovoljstvo obavljati zadatak i bilo šta sa Lukom. Znam da ga ne interesuje Sandra i da sam ja ispred toga. On na silu priča za Sandru jer mu je neko rekao da je dobra devojka i da je za njega. On nju zato veliča, kako je Sandra za ozbiljnu vezu - pričala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić