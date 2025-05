Razvezala jezik: Anđela otkrila na prozivke Ene Čolić da je ljubomorna na nju, pa je ovim zakucala za dno! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa Anđelom Đuričić o njenom sukobu sa Enom Čolić.

- Mnogi ukućani smaatraju da ti o Eni uopšte nisi imala lepo mišljenje i da si samo čekala trenutak da joj okreneš leđa? - upitala je Ivana.

- Ja nisam ljubomorna i nisam imala te porive prema njoj, ali sam govotila uvek šta mi smeta. Kada mi je prekipelo, nisam videla ni neku iskrenost što se tiče Gastoza i samo mi je prkipelo. Mene ne zanima šta će oni da komentarišu - rekla je Anđela.

- Ona je sinoć istakla da je ona tip Gastozove devojke, kako komentarišeš to? - upitala je Ivana.

- Valjda se dobro snalazi sa mnom obzirom da nisam njegov tip - rekla je Anđela.

- Peja je sam istakao da si ti tip njegove devojke, da li misliš da te zato ona nije volela? - upitala je Ivana.

- Verovatno joj je zasmetalo obzirom da su mi zajedno komentarisali zadnjicu. Kad se sve spoji, moguće da je neki bes u njoj proradio, ali što se mene i Peje tiče nema brige jer se zna prema kome mi imamo emocije - rekla je Anđela.

- Tek kad se desio sukob je Ena iznela o tebi loše stvari i komentarisala te negativno, a do tada si bila princeza sa dvora. Kako to komentarišeš? - upitala je Ivana.

- Svi mi kad se posvađamo, gledamo da što više povredimo jedno drugo. Mislim da joj to mišljenje o meni duboko stoji u njoj jer se ne bi setila da mene provuče u raspravi sa Urošem. To ne može slučajno da se dogodi, tako da mislim da je to mišljenje oformila o meni kroz gledanje rijalitija.Možda je ona sada stekla neko lepše mišljenje dok sam bila u vezi s Gastozom, ali ostaje pri prvom stavu - rekla je Anđela.

- Kalo komentarišeš komentare ukućana da se Ena plaši Gastoza i da se zato obradovala na njegov demant? - upitala je Ivana.

- Laknulo joj je kad je demantovao tih šest aftera, a sa druge strane je ona ispričala priču koju je on počeo. Obzirom da sam ja razumela da je ona sa Filipom bila u viđanju tri meseca, ne verujem da je nečega sramota. Ukoliko su zaista bili ta atferi, verovatno ih ne prate dobre priče. Pošto je ona tako reagovala i bezbolnije joj je bila ta scena sa Filipom, možda je bolje i to sa Filipom nego na afterima. Ja nisam za to da se o bilo čemu priča - rekla je Anđela.

- Da li ti se Gastoz poverio da zna još neke tajne Ene Čolić? - upitala je Ivana.

- Ne, znam samo da je bila s njegovim drugarom i nikakve detalje mi nije iznosio - rekla je Anđela.

- Ena je pomenula da je primetila da si uvek sklanjala Gastoza iz nekog društva, da li si ti po prirodi ljubomorna, a ne želiš da kažeš? - upitala je Ivana.

- Ako neko provodi više vreme sa ženama od njega, evo ja ne znam. Ja imam neke ljubomorne situacije, ali sve manje - rekla je Anđela.

- Ena je više puta istakla da je Gastoz lepše rekao o njoj na nominaciji nego što je o tebi, da li si ti to primetila? - upitala je Ivana.

- Čuli smo Peju u ponedeljak o meni - rekla je Anđela.

- Da li ti je Bebica rekao šta misli i da je komentarisao da će se Gastoz izvinjavati napolju? - upitala je Ivana.

- Nije nam to rekao, ali ne znam u kom smislu misli da je folirant. On da nije bio izrevoltiran ne bi nikada rekao neke stvari o njoj. On je bio uvređen i nije mogao da veruje da će tako nešto uraditi - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić