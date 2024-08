Janjuš se urotio sa Alibabom? Zažalio što ga je pljuvao sa Aneli, otkrio šta sad misli o njemu! (VIDEO)

Šok priznanje!

Voditeljka Ivana Šopić upitala je Marka Janjuševića Janjuša o njegovom ljubavnom životu tokom emisije "Narod pita", ali i o brojnoj podršci koju ima.

- Ljudi koji mi normalno pišu, svako može da potvrdi, kako im odgovaram, iako imam dosta obaveza. Ja se šalim i na Instagramu i uvek ću da odgovorim. Provodim vreme sa ljudima koje me gotive i posvetim im pažnju. Sve loše što sam uradio sebi sam uradio, a unutra živim kao napolju i zato me vole jer se ja ne foliram - pričao je Janjuš.

- Mnogi postupci su bili pod zankom pitanja, zašto? Da li si voleo Aneli iskreno? - upitala je Ivana.

- Ne želim da je spominjem. Imao sam kroz život dosta simpatija, imao sam odnos blizak sedam ili osam puta, kad god sam se rastao od tih osoba bilo mi je krivo. Ovaj sad odnos kad sam izašao ne postoji 1% da me interesuje. To je bilo jače od mene... Sad kad razmislim ne daj Bože nikad nikome - poručio je bivši košarkaš.

- Od ljubavi do mržnje je malo. Krivo mi je što je išlo takvim tokom. Janjuš mrzi Aneli, on je lajkovao sliku Alibabi - dodao je Uroš.

- On je meni lajkovao. Ja sam tog čoveka pljuvao ništa nisam znao o njemu. Ja se nisam urotio, samo pričam kako jeste. Moja devojka sad da uđe u vezu i da me pljuje, a ne zna šta je istina i ja bih reagovao kako je on reagovao. Možda sam video kakvi sve dokazi postoje, ne zanima me. Ne pljujem tog momka. Aneli me ne interesuje, ja tražim svoj mir - pričao je Janjuš.

Autor: Andrea Nikolić