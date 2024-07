Želi da me pošalje u manastir: Uroš progovorio o haosu sa njegovim ocem, pa otkrio da ga je Miona otpratila sa instagrama! (VIDEO)

U toku je emisija 'Elita - Specijal'. Voditelj Jovan Ilić ugostio je pored doka Uroša Stanića.

Uroše, kako si? Kako je protekao prvi susret sa mamom nakon Elite? -pitao je Joca.

-Trudim se da budem dobro, osećam se kao da sam stranac i da nisam bio u rijalitiju. Ja sam majku pozvao posle Elite, rekla je da je uz mene i da sam ja njeno dete, kao i da me voli. Demantovala je da sam iz Starčeva, ja sam iz Beograda, te komšije što su pričale su iznosile notorne laži, dug je vremenski period ispred nas. Rekla je da je morala da demantuje neke stvari, majka i otac su se malo primirili a što se tiče mene i oca tu su katastrofa odnosi. Čovek je kontaktirao moju drugaricu i rekao je da će me poslati u manastir i da ću se posle toga produhoviti, ja bih njega zamolio da mi se ne obraća i da me ne spominje više. Ja se mojom majkom divim kako uspeva sve da izniveliše, ja sam se dogovorio sa majkom da kad kupim manji stan da se useli kod mene -rekao je Uroš.

Jel ti bilo žao što te niko nije dočekao osim drugaričinog dečka? -pitao je Joca.

-Bilo mi je krivo jer sam očekivao majku, taj dečko uopšte nije moj drug ne znam ko je to. U tom trenutku sam se osećao jadno i bedno. Razočarala me je Miona jer me je otpratila sa instagrama, ja ću joj poručiti da se otkači od Ša i da se vrati svojoj porodici -rekao je Uroš.

Autor: Nemanja Šolaja