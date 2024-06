Ne misli da je plen: Maja uverena da se Janjuš preko nje ne sveti Aneli, Ahmićeva tvrdi suprotno: Njemu je cilj da nas posvađa! (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković prokomentarisala je učestale razgovore sa bivšim partnerom Markom Janjupevićem Janjušem koje su takmičari okarakterisali kao degutatne zbog brojnih ružnih reči koje su jedno drugom izrekli.

- Majo, da li misliš da on(Jasnjuš) tebe želeo da navuče da nešto kažeš ili uradiš? - upitala je voditeljka.

- Ne. Ivana, ja stvarno tako ne mislim - kazala je Maja.

- Majo, kako tako možeš da pričaš? Nema šta nisi rekla Janjušu, kao i on tebi, a sada se smeškaš kad ti on baci neku foru. Kako sad to? - dodao je Mića.

- Da li miskiš da Janjuš tebe koristi kako bi Aneli napravio ljubomornom? - upitala je voditeljka.

- Ne - rekla je Maja.

- Da li misliš da ima emocije prema tebi? - upitala je voditeljka.

- Ne, ne mislim - istakla je Maja.

- Ja mislim da bi Janjuš imao se*s sa Majom. Njemu je sada cilju da nas dve povađa, ja sve to vidim - rekla je Aneli.

- Moram samo da se osvrnem na početak ove priče. Kad sam rekao da bih ovde imao zadatak sa Majom i napravio svadbu, nisam mislio stvarno da to i priželjkujem. To je bila samo jedna šala i mene to ne zanima. Zapravo nikako ne bih želeo da imam svadbu sa njom - rekao je Janjuš.

- Meni ovo ništa nije jasno - kazala je Bojana.

- Maja je totalno bez karaktera. Nije mi jasno šta priča i šta radi - kazao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović