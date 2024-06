Aneli dele sati od abortusa, otkrila da li misli da će joj Janjuš prići (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici "Elite" imali priliku da vide razogovor između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša u pabu o njihovom odnosu i trudnoći.

- Ta njegova ćutnja dok mu govorim da ću se očistiti, nije znao šta da smisli i kako da reaguje. Kada uhvatiš čoveka iskreno, iskrenost izađe odmah, a kada nije iskren, on stoji i ćuti...I da mi priđe, on zna da će se to desiti - rekla je Aneli.

- Ovde je jako bitno šta je on sve rekao njoj pretohdnih deset dana

- On je meni rekao kada smo saznali da sam trudna, da mi je rekao: "Mislim da nije vreme...", to bih više cenila nego ovo ovako. Više ovakve stvari da vidim kod njega tu iskrenost, potencirao je od mene ovo i postupcima je tražio da se očistim - rekla je Ahmičeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić