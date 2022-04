EVROVIZIJSKA POBEDNICA O RAZVODU RODITELJA: Marija Šerifović nikad iskrenije o rastanku Verice i Rajka - evo kakve je posledice ostavilo na nju!

Popularna pevačica i Evrovizijska pobednica, Marija Šerifović progovorila je odnosu sa roditeljima, ali i o njihovom razvodu i kako ga je preživela.

Pop pevačica je istakla da roditelje ne možemo da biramo, ali da svoje ne bi menjala jer su je učinili onakvom kakva danas jeste.

- Rekla bih da su njihove uloge podjednake. Roditelje ne možemo da biramo. Da li bi ih menjala? Vrlo verovatno da ne bih, jer da sam bilo koga promenila u tom spoju. Bila bih verovatno neka obična i dosadna osoba, a ja to ne mogu da zamislim. Jer bilo šta što je dosadno i obično niko to ne pamti. Ključna je uloga to što sam imala ovakve roditelje. Njihova želja je bila da od 18 godine počnem da se bavim ovim poslom, pa je tu negde i bila glavna odskočna daska i njihova najviša podrška - istakla je pevačica u jednoj emisiji. Takođe, pevačica se osvrnula na to kako je ovaj razvod uticao na nju.

- Nije taj momenat uticao na mene ili me zanimao, jer sam se ja te godine preselila u Beograd. Ja sam krenula svojim životom i rekla im da rade šta hoće. Trebali su to da urade još davnih dana, nego da gledamo razne cirkuse. To je moj jedini javni apel na sve ljude koji imaju decu. Bolje da im priušte zdrave i nasmejane roditelje nego paklena detinjstva gde deca zbog svojih roditelja moraju da preživljavaju šta god. To je moj stav, ne mora da znači da je ispravan, ali je moj - rekla je pevačica.

Autor: N.Žugić