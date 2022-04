Muzička zvezda otkrila i koji član njene porodice ove godine neće biti sa njima za najveći hrišćanski praznik, ali i ko ju je naučio običajima i tradiciji.

Balkanska muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović na najveći hrišćanski praznik Uskrs otvorila je vrata svoje vile na Dedinju za televiziju Pink i portal Pink.rs i tom prilikom pokazala bogatu trpezu i raskošnu dekoraciju od koje zastaje dah. U Cecinom domu na Uskrs vlada topla, domaćinska atmosfera, a pevačica je za Pink.rs otkrila koji član njene porodice ove godine neće biti sa njima za najveći hrišćanski praznik, ali i ko ju je naučio običajima i tradiciji. Pored toga, Ceca je otkrila čemu se najviše raduje njen unuk Željko, ali i kakvo iznenađenje priprema za njega za Uskrs.

Šta za Vas predstavlja Uskrs? Koje sve običaje poštujete?

- Vaskrs, najveći hrišćanski praznik. U mom porodičnom domu poštuje se tradicija koju sam načila od moje majke. Pored ukrašenih jaja tu se nalazi lepa i bogata trpeza, a tada se trudimo da se svi okupimo na porodičnom ručku. U ponoć odlazim sa članovima porodice na ponoćnu liturgiju, gde se pričešćujemo, a potom kod kuće se kucamo jajima.

Kako ove godine provodite praznik i sa kim? Šta će se sve naći na Vašoj uskršnjoj trpezi?

- Ove godine Uskrs ću provesti u društvu članova moje porodice, a naravno sva pažnja će biti posvećena unuku Željku. Što se tiče trpeza, ne razlikuje se preterano od trpeza drugih domaćinstava u Srbiji.

Ko je u Vašoj kući zadužen za ukrašavanje jaja i uskršnju dekoraciju?

- Iskreno svi po malo, ali najbolje to rade moja sestra i zet.

Kakva Vas sećanja vežu za uskršnje praznike u detinjstvu? Šta je i danas isto, a šta se razlikuje u potpunosti?

- Potičem iz varošice gde smo svi bili kao jedna velika porodica. Tokom čitavog dana bi se kucali jajima, a tokom dana bi nam dolazili gosti. Večeras ću imati koncert u Paraćinu, a pre toga ću čitav dan provesti sa porodicom. Anastasija je sa prijateljima u Italiji, dok će Veljko sa Bogdanom i Željkom biti sa nama u Beogradu.

Kakvo iznenađenje spremate za unuka Željka za Uskrs i čemu se on najviše raduje tokom praznika?

- Raduje se kao svaka deca, a kao što je to bilo prethodne godine, ove će svi uživati u kucanju jajima, a verujem Željko najviše. Što se tiče iznenađenja, to će biti ono što on najviše voli, jer mi smo tu da razmazimo decu. (smeh)

Autor: M.K.