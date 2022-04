ON KADA BI UŠAO U "ZADRUGU" - SIGURNO BI POBEDIO!

Veselo jutro u studiju RED TVa!

Kao što smo već i navikli - ako ste došli po najbolje i najneverovatnije jutro, adresa je jedna. RED TV i jutarnja emisija "Ne gledam ti ja to". Voditelji koji biraju goste koji će dići raspoloženje na maksimum i potruditi se da se sjajno jutro pretvori u još bolji dan.

Milica Kemez, Jelena Pešić, Bora Santana i Filip Đukić ugostili su u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu popularnog muzičara Gazda Paju i Milana Miletića - muzičkog producenta i kompozitora.

Jelena Pešić i Filip Đukić posebno su bili raspoloženi ovog jutra i uz šale i pesmu pripremili su teren za gostovanje velike domaće muzičke zvezde - Gazda Paju. On je publici RED TVa predstavio svoju najnoviju pesmu "Tako mora", koja je juče videla svetlost dana i već se našla na šestom mestu domaćeg Youtube trendinga. Podsećanja radi, Gazda Paja je bio član stručnog žirija na poslednjoj "Zadugoviziji" i neminovno je bilo i da se dotaknu i najgledanijeg rijalitija u regionu. U šali, Gazda Paja je rekao kako bi on sigurno pobedio, kada bi ušao u "Zadrugu".

Ono što je našim voditeljima posebno bilo interesantno kod Gazda Paje je to što došao u emisiju i sedeo sa njima maksimalno opušteno, kao da sedi u svojoj dnevnoj sobi i da ćaska - kao da nije na TVu. Jelena Pešić je morala da prokomentariše da svi znaju koliko je Ša lagan, ali da ipak je Paja uspeo da bude laganiji od njega.

Gazda Pajina tajna uspeha, kako kaže, je da radi ono što voli, i što se trudi da to bude najbolje moguće. Veruje da pesma mora da bude dobra da bi bila hit. Da nije sve samo u dobroj produkciji i spotu - već da iskreno voliš to što radiš da bi mogao da napraviš dobru stvar. To je njegov način, on jedino tako i ume baš zbog toga se muzički nalazi na poziciji na kojoj jeste. Tako da je zapravo njegova tajna što sve što radi, radi s ljubavlju.

