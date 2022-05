KONSTRAKTA JUTROS OTPUTOVALA U TORINO, A TAMO "DRAMA" Problem pred održavanje Evrovizije: Evo do kakvog KVARA je došlo!

Niko nije mogao da očekuje da će do ovoga doći!

"La Stampa" izveštava da postoje tehnički problemi sa ključnim elementom bine na "Evroviziji" koja se ove godine održava u Torinu. Kako pišu, problem je nastao sa kinetičkim suncem koje predstavlja simbol ovogodišnje bine najpopularnijeg muzičkog takmičenja.

Prema pisanju "La Stampe", lukovi koji čine kinetički sunčev element bine za Pesmu Evrovizije 2022. ima tehničke probleme.

Iz tehničkog tima javljaju da je u proteklom danu otkrivena motorizacija lukova i krugova. Problem je sa motorima koji treba da omoguće kretanje lukova i krugova, što znači da sunce koje treba da se okreće (kinetičko sunce) nije u stanju da se kreće onoliko slobodno koliko se očekivalo.

"La Stampa" navodi da se problem ne može u potpunosti rešiti i da je doneta odluka da se ograniči obim do kojeg će se kinetičko sunce kretati.

Podsetimo, takmičenje za Pesmu Evrovizije 2022. godine, održaće se u Torinu od 10. do 14. maja, u Areni Palasport Olimipico, saopštili su iz Evropske radiodifuzne unije (EBU) i Radio-televizije Italije (RAI), koji su organizatori jednog od najpopularnijih muzičkih takmičenja u Evropi.Bina nosi naziv "The Sun Within" (što bi u slobodnom prevodu moglo da znači "Sunce u nama", aludirajući na život), a dizajnirala ju je poznata italijanska scenografkinja Frančeska Montinaro.Ovakav naziv priliči i specijalnim efektima koji će moći da se vide po bini, nalik na sunčeve zrake u vodi, koji simbolizuju buđenje života.

Autor: M.K.