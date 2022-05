DA LI ĆE KONSTRAKTA MORATI DA IZMENI NASTUP?! Evo šta se desilo sa DRAMOM u Torinu pred početak Evrovizije! (FOTO)

Konstraktu smo ispratili u Torino sa neprijatnim vestima koje su stigle direktno iz Italije. Kako prenose tamošnji mediciji, scena, koju je dizajnirao i kreirao dizajnerski studio Atelier Francesca Montinaro, imala je niz problema sa pomeranjem delova “kinetičkog sunca” na rezervnim probama pre zvaničnog početka probe, navodi “Eurovoix news”.

Konstrakta je juče imala prvu probu i primetno je bilo da su pojedine tehničke stvari, kao i sitne promene u samom stajlingu Ane Đurić Konstrakte. Nakon proba svih učesnika oglasili su se i organizatori Evrovizije da razreše dilemu oko kretanja kinetičkog sunca čiji opseg nije tako dobro predviđen zbog sistema motorizacije koji se koristi.

Kao rešenje ovog problema, ograničio se domet kretanja “kinetičkog sunca”.

- Tokom tehničkih testova u Torinu, produkcijski tim je iskusio izazove koliko je vremena potrebno da se „sunce“ podesi na različite pozicije u vremenu između različitih izvođenja. Na kraju je odlučeno da sunce ostane u istoj poziciji tokom svih 40 pesama, kako bi se obezbedila fer konkurencija za sve učesnike - kažu ispred organizacije Eurosonga, a prenosi Eurovoix news.

Prvobitna zamisao je bila da sunce ima dve strane, tj jedna strana ima svetla, a druga je u LED ekranima. Sunce je trenutno postavljeno tako da svetla budu okrenuta ka publici. Kao rezultat toga, brojne zemlje koje su trebale da koriste LED ekrane na suncu morale su da u poslednjem trenutku izvrše prilagođavanje svojih performansi.

Kad već pričamo o kinetičkom suncu treba reći da je možda i dobro što ne radi jer je kvalitet LED ekrana očajan…



