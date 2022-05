NIJE NI SLUTILA NA NESREĆU: Miljanina sestra se snimila tik pred UDES! Evo šta je radila sve vreme! (VIDEO)

Da se naježiš!

Sestra Miljane Kulić, Tijana Kulić doživela je tešku saobraćajnu nezgodu u Nišu i nalazi se bolnici.

Naime, pet osoba, među kojima je i Kulićeva, povređeno je sinoć oko 23.50 časova u teškom udesu u Nišu kada se „audi“ kruševačkih registarskih oznaka zakucao u zid zgrade broj 84 u Dušanovoj ulici. Sudeći po stravičnim slikama posle udesa, prava je sreća da u njemu niko nije nastradao.

Inače, Tijana je malo pre nezgode na svom Instagram storiju objavljivala video snimke iz provoda. Ona je sve vreme pevala, ne sluteći da će doći do nesreće.

Ovu vest je potvrdila i njena majka Marija Kulić, koja je van sebe otkako je čula za udes.

- Istina je. Rame joj je polomljeno, prevezla se od jednog mesta do drugog sa nekim nenormalnim ludakom, preko 100 kilometra na čas je išao u Dušanovoj ulici. Ničega se ne seća! Umrla sam od straha, do sad smo bili u bolnici, ja sam se vratila kući jer Željko spava. Moj brat je do sad bio s njim, pa je otišao, a Siniša se vratio u bolnicu da joj odnese stvari - rekla je Marija za Pink.

- Petoro je povređeno, strašan je udes bio... Desno rame joj skroz polomljeno i ima nagnječenje kuka. Prošla je kroz ceo skener, glava nije povređena, ali se ničega ne seća. Ne seća se ni datuma rođenja, ni svog ni bilo čijeg, ni ništa... Mora da ostane u bolnici do sutra, pa ćemo videti šta dalje. Uključiće je na infuziju protiv bolova. Razgovarala sam sa neurohirurgom i ortopedom, stavili su joj gips na rame dok sam još bila sa njom u bolnici. Na glavi nema ni krvarenja, nema ni preloma, glava je u redu. Kuk je samo nagnječen, nije polomljen. Auuu, ovo je strašno - zaključuje Marija.

