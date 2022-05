ESTRADA SE OPRAŠTA OD IGORA STAROVIĆA! Reči skrhanih kolega KIDAJU DUŠU: Bilo je teško ne voleti ga! (FOTO)

Tužan dan za čitav region!

Pevač Igor Starović je preminuo danas u 59. godini. Muzičaru je pukla aorta, a borba za njegov život trajala je pet dana. U jednom trenutku Igor se osetio bolje, ali je kasnije ipak preminuo.

Povodom ove tužne vesti se oglasio Čeda Čvorak koji je bio njegov prijatelj, a čije prijateljstvo datira još od devedesetih godina kad su zajedno harali estradnim nebom.

- Kakva tužna vest! Nismo se videli dugo, bilo smo u odličnim odnosima, jedan čestit normalan momak. znate ono kad kažu momak na mestu, e to je on. Imao je velike hitove, ne znam da li danas postoji ekvivalent hita "Zorane, Zorane". Obeležili su jedno vreme, u Centru Sava kad su imali koncert kad su bili u špicu to je bila pomama. Nikad nije bio nametljiv, kulturan, obrazovan čovek i žene su ga volele. Visok, markantan bilo ga je teško ne voleti - rekao je Čeda.

- Nas dvoje smo iz istog vremena, bio je divan čovek i kolega. Pre oko godinu dana smo zajedno bili na snimanju jedne emisije, nije mi pomenuo da ima zdravstvene probleme. Moraću da pozovem njegovu porodicu i da izjavim saučešće. Neizmerno mi je žao, u šoku sam - rekla je Jelena Lalović, Igorova koleginica.

- Tresem se. Nemam reči, nemam snage da pričam, moj kum, zemljak, pevačina. Bili smo u Sarajevu poslovno. Nije mi dao da se uhvatim za novčanik, ni kafu da platim: 'Kumo, pored mene živog nećeš plaćati ništa' - ispričala je Zorana.

Voditeljka televizije Pink, Maja Manojlović, oprostila se od legendarnog pevača na svom Instagram nalogu.

- Hvala za sve divne pesme - napisala je Maja na svom Instagram nalogu.

Pevač Saša Kapor takođe se oprostio od legendarnog umetnika na svom Instagram nalogu:

- Počivaj u miru! Saučešće porodici! - napisao je pevač.

Autor: M.M.