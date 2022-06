Kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Bela kuća vrvi od sukoba i raskida. Naime, krah ljubavi Mine Vrbaški i Mateje Matijevića, ostavio je mnoge bez teksta, a takođe, Dalila Dragojević i Filip Car se sve češće sukobljavaju, a iza njih ne zaostaju ni Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević.

Ovim povodom, kontaktirali smo Osmana Karića, koji je za Pink.rs prokomentarisao aktuelna dešavanja u "Zadruzi", kao i uvek, bez zadrške na jeziku.

Za početak smo ga upitali kako gleda na krah ljubavi Mine i Mateje, na šta je on imao da kaže:

Moje mišljenje o vezi Mateje i Mine je da je to bila veza bez obaveza u početku. Što se tiče Mateje, za njega je bila od samog početka, što se ne bi reklo i za Minu, koja se sve više vezivala. Mateja je dečko koji voli da živi punim plućima, mislim da je narcisoidan, da se vodi sujetom i egom, ne samo kroz vezu sa Minom, već i u bivšim vezama, gde je verovatno dominirao zbog manjka emocija prema osobama sa kojim je bio. Jednostavno, nije naleteo na pravu. Prvi put kad se bude ozbiljno zaljubio, ego, sujeta će nestati ili je neće biti u toj količini. Mozda će on biti žrtva svoje emocije pa će shvatiti kako je ljubav lepa, a pritom može da zaboli. Mislim da je Mateja znao na samom početku veze, da od nje neće biti ništa. Ne bi mogao da pređe Mini preko njene, koja je mnogima poznata, burne prošlosti. Čekao je , kako i sam kaže i najsitniju grešku. Mislim da je vezu prekinuo za njega, u najbolje vreme, jer nije mogao da dozvoli da odgleda Minine "uspomene" koje slede u skorije vreme...Njegov preveliki ponos mu to ne dozvoljava. Što se tiče Mine, mislim da ona ne zna da voli. Mislim da se jednostavno veže istim intenzitetom za svakog dečka sa kojim je trenutno u vezi ,dok ona ne odluči kad je dosta.Ovoga puta je Mateja bio brži, iznenadno je ostavio i kod nje probudio sujetu i gnev. Od te veze ostaće samo uspomene, "još jedne u nizu i jednog u nizu" - naveo je Osman kad je ova tema u pitanju.

Kada je reč o sve češćim ljubavnim brodolomima Aleks i Dejana, imao je da kaže:

Za Dejana i Aleks sam već dosta puta rekao. Veza bez emocija pri samom startu. Aleks, da bi bila bitnija u rijalitiju, a Dejan da bi imao sa kim da ubija vreme. Pritom imaju zajedničku korist, a to je se*s. Dejan je neće ostaviti do samog kraja, jer će naravno Aleksandra izaći pre iz rijalitija, a njemu će trebati njena podrška, koja će naravno izlaskom Aleksandre u super finalu dati glas Dejanu. Uz njenu i njegovu podrsku osiguraće prvo mesto. Namazano i proračunato, zar ne?! - istakao je on.

Kako se Dalila i Car sve češće sukobljavaju u poslednje vreme, upitali smo Osmana kako on gleda na to, na šta je on imao vrlo kratak komentar.

O Filipu i Dalili neću mnogo reći. Već sam dosta puta davao svoj sud. Oni su odavno "prohujali sa vihorom". Od te veze neće ostati ni onaj mafin, koji su često dobijali od podrške - zaključio je Osman Karić za Pink.rs

Autor: N.Ž.