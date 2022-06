OVO JOJ NIKAD NIJE OPROSTIO! Zdravko Čolić je jedan potez strogo zamerio ovoj ženi! NIJE IMALA IZBORA!

Lokica i Čola su bili pobednički tim, a onda je jedna rečenica napravila razor u njihovom odnosu, koji se više nikada nije poboljšao!

Naime, Lokica Stefanović je godinama dominirala plesnom scenom kod nas! Koliko je bila popularna, govori činjenica da su se mnoge dame šišale na isti način kao i ona! A kako je i u to vreme i Zdravko Čolić bio sve popularniji, neminovno je bilo da će doći do njihovog umetničkog spoja!

Počeli su da nastupaju zajedno i postali su neverovatan tandem! Nijedan Čolin koncert nije mogao da se zamisli bez Lokice i njene plesne grupe.

Tako su "Lokice" koje su nastupale u televizijskom serijalu "7 plus 7" pratile su Čolu na turneji "Putujući zemljotres".

Međutim, veliko prijateljstvo između balerine i jedne od naših najvećih balkanskih zvezda odjednom se našlo na klimavim nogama!

Kada se Zdravko Čolić vratio iz vojske, prestao je da priča sa njom zbog samo jedne izjave koja mu se nije dopala, a Lokica je često isticala da ga posmatra kao brata.

Naime, ona je rekla da Zdravko nije talentovan za igru, što je njega jako uvredilo.

- Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem, jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta - rekla je Lokica medijima svojevremeno.

Autor: M.M.