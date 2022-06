Nastavlja da brutalno preti i ''ukopava'' sebe i celu svoju porodicu!

Celu naciju šokirao je morbidni i stravičan postupak oca Marka Osmakčića, Franja, koji je lažirao svoju smrt, kako bi prevarom i na silu izveo svog sina iz rijalitija "Zadruga".

Naime, Markova porodica uradila je nešto nezamislivo i neviđeno u rijalitiji programima do sad, pa su, da bi prevara bila što uverljivija, lažirali i Franjinu umrlicu, kako bi sve delovalo što autentičnije. Međutim, do sahrane nije ni došlo, budući da u nadležnim institucijama, kao i u bolnicama ne postoji informacija da je osoba pod imenom Franjo Osmakčić preminula 8. juna, niti prethodna četiri dana, kada se ta vest pojavila u medijima i od kada je Marko misteriozno nestao. Koliko je daleko sve otišlo, svedoči i činjenica da je Marko, navodno u produkciji, kada su mu saopštili najgore vesti, sve vreme glumeo i ponavljao: "Ubio sam oca, ubio sam oca!", tako da niko nije mogao ni da posumnja da je sve laž.

Nakon što je ova bizarna vest potvrđena, Osmakčić se oglasio na svom Instragramu, pa je iz Švajcarske, gde je pobegao, potvrdio da je njegov otac je živ.

- Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila... - napisao je on.

Osmakčić najpre nije hteo da komentariše bizarne događaje, ali se na kraju predomislio, pa je izjavom dodatno ukopao sebe i svoju porodicu, a ni gnusne pretnje u njegovom stilu nisu izostale:

- Ja sam u rodnoj Švici, uživam u slobodi za sve pare, kao što ste videli (haha). Ne planiram ni da se vraćam tamo, da vidim šta mi ko može, hahah. Ona k*rvetina Viktorija je htela da me smota na dete, e pa zaje*ala se i ona i svi, ubio bih je da sam ostao još tamo. Bolje joj je da to dete ne rađa, sve sam joj lepo rekao šta će joj se desiti. Ona je dobra samo za j*banje, nije za majku nikad bila, niti će biti. Moj otac je kralj, sve smo ih zajebali kad su glupi ko k*rac. Otac je odlično, nikad bolje. Svi smo ovde i smejemo se debilima. On je sve smislio, imali smo šifru "Hitler", kad je to čuo, on je znao da mora da me vadi iz rijalitija što pre. Ima mozak psihopate, za tri minuta je sve smislio, haha. Znao sam da mu nije ništa čim su me izveli, odmah smo se čuli da dođem ovde. Čujem prete zatvorom? Za šta? Umrlicu može svako da napravi i ištampa, ko da je to problem haha. Nigde nije zvanično prijavljeno da je Franjo umro. Voleli bi to mnogi, ali su se zajebali. Jači smo nego ikad. Biće tu još svega i svačega što ću ispričati, ali polako.. ima dana, sad sam u žurbi, imam puno obaveza, toliko me nije bilo kući.. - rekao je Marko bez trunke osećaja i griže savesti.

Autor: Pink.rs