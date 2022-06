SNIMAK RAZBESNEO JAVNOST! Prišao Saši Matiću, izvadio štos para i pružio bakšiš - zbog narednog poteza hitno reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Užas!

Na nedavno održanom nastupu popularnog folk pevača Saše Matića dogodila se neprijatna situacija, zbog koje je moralo da reaguje obezbeđenje. Naime, dok je Matić pevao i svirao, prišao mu je muškarac iz publike i izvadio štos para, pružajući pevaču dve novčanice od po 50 evra. Uporno je mahao novčanicama, iako je znao da Saša ne vidi, što ga nije sprečilo da to i dalje radi. U jednom trenutku vratio je novčanice u štos i počeo podrugljivo da se smeje.

Ubrzo je došlo obezbeđenje i čoveka ljubazno zamolilo da se skloni od bine i da ne uznemirava Matića, što je on i uradio.

Na društvenim mrežama masovno se šeruje ovaj snimak, a ljudi su besni zbog navedenog ponašanja javnosti nepoznatog čoveka.

"Užas", "On to namerno radi", "Sramota me njegove sramote", "Nije smešno, nego treba da te bude blam", "Tužno kakvi sve ljudi postoje", neki su od komentara.

Sramno pokušavao da ponizi Sašu Matića pic.twitter.com/oidBJAdHQi — Kalabaster (@KalabasterJak) 15. јун 2022.

Autor: D.T.