NAKON SMRTI KOLEGE TEŠKO SE OPORAVIO! Bora Čorba priznao: Imali smo dogovor da UMREMO ZAJEDNO NA BINI!

Muzičar Bora Đorđević nedavno je došao u Beograd, a posle duže pauze u medijima progovorio je o svom zdravstvenom stanju, šta se promenilo u njegovom životu, a otkrio i da "Riblja čorba" priprema novi album.

- Je l’ treba da trčim ovde pred vama ili šta? - obratio se novinarima nakon pitanja kako se oseća, s obzirom na to da se prošle godine pisalo da mu je narušeno zdravlje, a onda se osvrnuo ponovo na odlazak kolege i prijatelja Miše Aleksića.

- Strašne emocije su me preovladale nakon Mišine smrti. Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno što nam se zadesilo, da Miša za 10 dana ode. Mislim da bi i on želeo da nastavimo da radimo. Ima li smo jedan dogovor da umremo zajedno na bini, ali je on otišao ranije. Ja sam isto imao kovid, ali blažu varijantu. Primio sam tri vakcine, uradio sam sve što je do mene da mi se zdravlje popravi - priča Đorđević i otkriva kako mu pada život na relaciji Slovenija- Srbija.

- Ništa se kod mene nije promenilo, radim svoj posao onako kako znam. U Sloveniji je dobro. Bio sam pre neki dan na utakmici Slovenija i Srbija, sedeo sam sa Perom Lošinom. On je navijao za Sloveniju, a ja za Srbiju i nije bilo nikakvih nepristojnosti na celom stadionu. Negde oko 40.000 Srba živi u Sloveniju, pa su onda svi došli na utakmicu. Težak mi je bio samo rezultat koji je bio 2:2. Više sam u Sloveniji, nego u Srbiji. Međutim, kada posao zove, eto mene ovde. U Sloveniji najradije uzmem malog psa i šetam, to me opušta. Prepoznaju me u Sloveniji i to je jedna fina razlika u temperamentu - kaže frontmen "Riblje čorbe", a onda uporedio fanove iz Beograda sa onima iz Ljubljane. - rekao je pevač.

- Čovek tamo priđe i kaže: “Boro, da li biste bili ljubazni da se slikamo, izvinite što smetam i što vas uznemiravam“, a ovde kažu: “Gde si bre majke ti ga, hajde da se slikamo“ - kaže Bora.

Podsetimo basista čuvene jugoslovenske i srpske rok grupe Riblja čorba - Miroslav Miša Aleksić preminuo je u 67. godini u Beogradu od posledica virusa korona. On je 13. novembra 2020. godine primljen u bolnicu Bežanijska kosa, a preminuo je 29.novembra.

