BIĆE SVE TOPLIJE! Do kraja nedelje ponovo paklene temperature, a za danas je upaljen alarm - CELA SRBIJA U CRVENOM

Maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijusa.

Danas sunčano i prijatno toplo uz malo niže temperature nego u ponedeljak. Ujutru prolazna slaba oblačnost u centralnim predelima i na jugu Srbije. Vetar slab severozapadni i severni, u Negotinskoj krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 21°C.

U Beogradu sunčano i toplo uz malo nižu temperaturu nego u ponedeljak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 21°C.

Nova najava RHMZ Republički hidrometeorološki zavod RHMZ najavio je oblačnost koja na području zapadne i centralne Srbije povremeno uslovlјava kratkotrajnu kišu ili plјusak ujutro i pre podne, a premeštaće se dalјe ka jugu i jugozapadu zemlјe.

Visok UV indeks Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije označen je kao opasna pojava i obojen u crveno. Najpovoljnije je u Peći, odnosno Prizrenu.

Vreme narednih dana:

U sredu sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni i severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo.

U četvrtak sunčano i vro toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.

U petak prolazna promenljiva oblačnost prvo zahvata severne, a potom i centralne predele šireći se dalje prema jugu do kraja dana kao i u subotu uz moguću pojavu slabe prolazne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz malo niže temperature tokom dana.

U subotu na severu i u centralnim predelima sunčano i toplo, a samo na jugu Srbije slaba do umerena prolazna oblačnost uz manju šansu za slabe prolazne padavine.

U nedelju sunčano i vrlo toplo. Početkom naredne sedmice nastavlja se period sunčanog i vrlo toplog vremena sa temperaturama malo iznad 31°C.