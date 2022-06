Burna noć za nama!

Sinoć se kao i svakog četvrtka u "Zadruzi" održala emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću, a prvi prilog bio je razgovor Dalile Dragojević i Filipa Cara nakon žurke, gde je on nju kritikovao zbog toga što se napila.

Car je priznao da se pokajao zbog toga što se pomirio sa Dalilom i prekršio svoju zakletvu.

Pa, ne znam, ja sam se nasekirao, zato sam došao i na zid, i u izolaciju i u tuš kabinu. Kad vidim taj klip, šta pričam, te događaje, te ljude, sve mi je to toliko jeftino i jadno. Ako sam ja takav kakav jesam, zašto ta osoba nije bila sušta suprotnost, da mi pokaže kako se živi taj život normalnih ljudi? Neverovatno mi je kako ljudi uspeju da me dovedu u stanje ludila. U tim trenucima treba samo da se nasmejem, a ne da se nasekiram. Hteo sam da joj pomognem, a više sam odmogao. Dao joj Bog zdravlja i pameti. Ja znam da su mene moji prijatelji sprečavali da se napijem, nisu me natovarili džinom i vodkom. Opet sam porodicu stavio u nezgodnu situaciju, imali smo s*ks posle, nismo ušli u vezu. Žao mi je što sam se zakleo u svetinju, a posle došao u ovu situaciju. Šta dobijam na kraju toga? Sramotu, gazim po porodici... Mislite da se ona posle nekih stvari oseća loše? Ona priča da je najbolja, mi smo ovo, mi smo ona. Parodija, teško ludilo - dodao je Car.

Dalila je istakla da je pogrešila, ali je za sve okrivila Cara, koji je bio prisan sa Anom Jovanović.

Ana se obratila zadrugarima, smatrajući da ništa loše nije radila sa Carem, a Dalili je rekla da se ponaša kao ona kad je imala 17 godina i da je nezrela. Lepi Mića je napao Ana, te joj poručio da se ponižava sa Carem, a njemu rekao da se odluči i uđe u vezu sa njom ili zauvek prekine taj odnos.

Filip je shvatio šta radi Dalili kad priča sa Anom, pa je odlučio da prekine komunikaciju sa njom, iako smatra da mu Jovanovićeva nikad nije nanela zlo, niti uputila bilo kakvu uvredu.

Zadrugari su dobili priliku da vide jednu od poslednjih žestokih svađa Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića. On smatra da njegova bivša devojka ne ceni sve što je uradio za njo, a zamera joj i to što sumnja u njegovu ljubav. Milici nije jasno kako je Mensur mogoa tek tako da je ostavi, a kleo se u svoju ljubav prema njoj. Ajdarpašiću je prekipelo, pa je odlučio da se više ne dovodi u ovakve situacije sa devojkama.

Zbog prozivki, Mensur je isplanirao ludo leto sa raznim bivšim i sadašnjim zadrugarkama, a Milica je nakon ovoga završila u suzama.

U klipu koji je prikazan Milica je pričala sa Dalilom, zbog čega se Mensur iznervirao i poručio da ona priča sa raznim klošarima. Dragojevićka se iznervirala zbog ovoga, te je Mensuru poručila da je lažni moralista i došlo je do drame između ovo dvoje zadrugara, zbog čega će se kasnije desiti karambol Mensura i Cara.

Miki Đuričić je smatrao da Mensuru nije dobro, pa je zamolio Dalilu da se ne svađe sa njim. Mikijevu dobru nameru mensur je shvatio kao provokaciju, pa je ovog zadrugara doveo do ludila, a obezbeđenje je sprečilo njihov okršaj. Đuričić nije mogao da veruje kojim se metodama služi Ajdarpašić, te je zaključio da je on najgori čovek u "Zadruzi".

Anđelo Ranković je juče prvi put javno priznao svoje simpatije prema Sandri Rešić, a zadrugari su dobili priliku da vide kako oni razmenjuju nežnosti u bazenu. Ranković je ustao i priznao da će dati šansu njihovom odnosu kad izađu iz "Zadruge".

Danas sam prvi put ustao i rekao da mi je krivo što je ostalo ovako malo vremena i neprijatno mi je i ne želim da se ova teme proteže na dalje, za neke stvari je ovde kasno. O budućnosti je prerano da se priča... Za osobu poput Sandre ću ostaviti prostora, jer ona vredi - rekao je Anđelo.

Anđela Đuričić je podržala ovaj odnos, jer smatra da Anđelo u Sandri vidi osobu koja može da mu bude životni saputnik, dok bi se njegov odnos sa Dalilom samo sveo na strast.

Sanja Grujić nije imala lepo mišljenje o ovom odnosu, zbog čega je dobila žestoku povratnu od Anđela.

Ja ne mogu da verujem da je Sandra dozvolila sebi da bude rezerva. Anđelo uđe u vezu sa Anom, dođe kod Sandre masira je, Đedović pokrene temu, oni ništa. Anđelo govorio da ima ljubavi između njih, deli buđet i govori sve ono i sad kaže da je za spoljni svet - rekla je Sanja Grujić.

Ne služi mi Sandra kao ti da te neko izj*be i šutne, ti služiš ovde za je*anje i kar*nje i noga u dupe - vređao je Anđelo.

Anđelo je nastavio da besni, otkrio da je Nevena Savić flertovala sa njim, pa najavio i raskrinkavanje otsalih zadrugarki.

Nikad besnija Nevena je nastavil rat sa Anđelo, a onda potvrdila raskid sa Zolom, sa kojim se juče posvađala nakon emisije "Pitanja gledalaca", jer je on smatrao da više pažnje posvećuje MC Aleks nego njemu.

Zadrugari su dobili priliku da vide delić karambola Dalile i Cara iz izolacije. Filip je ponovo izneo da smatra da ga ona dovodi do ludila namerno, zbog čega je nastala nova svađa. On ju je žestoko izvređao, iako je više puta ove nedelje naglasio da to više neće raditi.

Dalila i Mensur su se ponovo posvađali, a Car je odlučio da reaguje. Izašao je u dvorište i došlo je do haosa između njega i Mensura, ali je obezbeđenje sprečilo da situacija eskalira. Milošević je zamolio zadrugare da se smire, kako bi se nastavila emisija.

Zadrugarima je prikazan klip razgovora Ane i Cara sa žurke, gde su pričali o novom druženju u toaletu, čime je dokazano da je Jovanovićeva lagala. Dragojevićka je počela da bljuje vatru na Cara, a onda mu i zabranila da se meša u njene sukobe, kao što je to uradio sa Mensurom.

Ne zanima me, samo ću ga zamoliti da ne uleće u moje rasprave, samo vidim moje reakcije. On je meni jadan, nije ona kriva jer je on sebi to dopustio. On je stari deset godina od nje, ona popila, da je hteo završio bi sa njom - rekla je Dalila.

Car je bio pun besa za vreme reklama zbog Mensura, te zaključio da ovaj takmičar traži kadar preko njega i da ga zato provocira preko Dalile.

Nakon pauze za reklame, zadrugari su videli kako se Mina Vrbaški ponižava sa Matejom Matijevićem, koji joj se podsmeva dok ona plače zbog njihovog raskida. Marko Đedović je osuo paljbu po oboje, a Mina je krenula da plače.

Ma Mina nije normalna, Mina je bolesna... Dobili su Mensurove sindrome oboje. Mina je ušla i rekla da se promenila, verovalo smo do određenog trenutka. Opet iste stvari radi i opet sve u krug. Hoćete da nam objasnite da je ovo normlano? Mateja je već pogazio sve ono što je rekao. Ja sam teb rekao da to nije neka stvar.... Šta radite, pričate i osećate, to je na vama. Mina ponovo isto radi. Kad neko nema dostojanstvo, stav, on nju i da otera od sebe, ona će isto da radi. Možda je čoveku neprijatno da je otera... Svedoci smo nečega što smo gledali ovde. Možda se on plaši da nju otkači, nabila mu je osećaj krivice. Kako da je nabije nogom i kaže da vozi? Nikako. On je osoba koja gleda da prođe što lakše, mislim da je to linija manjeg otpora. Video je da je z*srao, hteo da j*be, a pritiskom ga ubacili u vezu. Ja bih isto tražio opravdanja i vikao da to nije tako. Niko ne voli očajnice, njega je to smorilo i kod Tara. Anđela mu je bila previše privržena i to mu se smučilo. Ovo je samo kupovina mira - govorio je Marko Đedović.

Mina se slomila, pa se obratila mami Ivani.

Ja sam rekla da ove godine ne razbijam i ne pravim lomove, mislim da će mi mama zameriti najviše to što plačem, sve me je ovo koštalo. Mi pričamo i sve, ima tu i sitnih stvari, tako je došlo, nemamo mi razgovore gde smo skriveni i sve. Prosto sam se predala... Mene muči sto i jedna stvar, prvi put imam vremena da razmišljam o svom životu. Treba mi mama, želim sa njom da pričam - ustala je Mina.

Od poslednje žurke Lepi Mića i Car pokušavaju da dokažu Dalili da nema pravog prijatelja u Beloj kući, a sinoć je pukao njen odnos sa Saletom Luksom, kad je videla kako je on pljuje kod Anđela Rankovića.

Dalila je zaključila i da joj je Marijana Zonjić jedina drugarica u kući, sa čim se Car delimično i složio.

MC Aleks je saznala da Đedović i Car misle da je ona bila sponzoruša, a kao dokaz im je bilo to što je ispričala da je bila u vezi sa mnogo starijim čovekom od nje.

Ja sam imala vezu tada, imala sam 17 godina i radila sam dva posla, skoro smo živeli zajedno. Skoro pa smo živeli zajedno. Ja nisam ni k*rava, ni prostitutka, ni lezbijka. Sama sebi sam dozvolila to, ljudi imaju pravo da misle kako i šta. Znam čime sam se bavila - odmah je skočila MC Aleks.

Kako li su tvoji prihvatili da te pr*a neko ko je stariji od tebe 40 godina? To je pedofilija, a to je kažnjivo, a tvoji ne mogu da shvate da si u vezi sa Matorom i ne ljubiš se - nastavio je Marko Đedović.

Milan je dao reč Matoroj da prokomentariše MC Aleks, a ona vrlo brzo ušla u crveno i počela da ljubomoriše zbog Mensura.

Bio je klip kako sam blatila MC Aleks, pričala sam kako su proklete pare. Meni je Aleks pre toga prišla i rekla da joj se zahvalim što je ona od mene napravila žrtvu, a nisam psihopata. Ja je nisam ugnjetavala, maltretirala, psihopata ne mogu da budem. Najviše bih volela da sam ispala psihopata, da ovo što je rekla ništa nije istila, a da smo izašle ruku pod ruku. Ponaša se prema meni kao da sam ja lagala, osporava moju ljubav, govori da sam manipulator. Ja sam se izbrecala, izljubomorisala, da bi ti meni rekla da ćeš da ideš sa se j*beš sa njim (Mensurom). Ja sam potencirala da mi nije normalno da te je on zvao na more. Da li si mi rekla da te je Menusr muvao i zvao na more? Rekla si da ćeš da ides sa njim na more! Ja ispadam budala koja planira Portugal, a ovaj je zove da idu na more. Prvi stori su ona i Mensur na moru - besnela je Matora.

Vi niste normalni, ja sam rekla da mi je prvo more porodicčno - pravdala se MC Aleks.

MC Aleks smatra da je Matora urniše jer ne može da preboli to što nije uspela da je osvoji.

Milana Šarac Mima i Nikola Grujić Gruja su prebledeli od sramote kad su videli svoje skandalozno ponašanje i žestoke svađe koje su imali tokom poslednje žurke. Zadrugari su ih osudili, a oni su ustali i priznali da se stide svog ponašanja.

Miki je najstrašnije osudio pevač.

Gruja je ludak, ja nisam video da je on zabrinut. On peva, žena mu i deca žive pod kirijom, imaju kredit, on peva kroz kuću, on je pijan. Vuče ovu budaletinu. On ne zna gde su mu žena i deca. Govedo kao ti nisam video u životu. Anđelo, koliko ste puta pričali o njegovoj deci? Ti sine treba da se lečiš - rekao je Miki.

Emisija se završila, a Sandra i Anđelo su nastavili da se zbližavaju. On joj je čak ponudio svoju večeru.

Došlo je i do preokreta u izolaciji. Car, koji se nakon karambola iselio iz izolacije, vratio se u ovu prostoriju i legao pored Dalila, ali je ona napravila barikadu između njih dvoje i to plišanim medvedićima.

Međutim, njoj je tokom jutra zafalio njegov dodir, pa ga je dozvala i njih dvoje su zaspali zagrljeni preko barikade.

Nevena i Zola su poveli ozbiljan razgovor nakon emisije, nakon čega su odlučili da daju još jednu šansu svojoj ljubavi, koju su proslavili vrelom akcijom u tuš kabini.

Vrelu akciju imali su i Dia Kostić i Sale Luks, koji su rasplamsali strasti ispod pokrivača.

Zadruga 5 - Dia i Luks u akciji - 17.06.2022. pic.twitter.com/gnM0HNxJAm — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 17. јун 2022.

Autor: M. P.