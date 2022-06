'PRVO ME JE TERAO DA SMRŠAM, PA DIGAO RUKE!' Seka Aleksić otvoreno o Veljku i dijetama: Na mene sve kontra deluje!

Pevačica naglašava da joj je zdravlje na prvom mestu, a tek onda figura za koju svakako zna kako da se pomuči.

Seka Aleksić ne krije da se s viškom kilograma ozbiljno borila.

Kada je uspela osam da se ratosilja, postala je i te kako zadovoljna svojim izgledom, a onda je i progovorila o tome kako joj je to pošlo za rukom.

- Ne mogu da izdržim nikakve režime, ne podnosim to generalno u životu i meni neko kad napravi bilo kakav režim za hranu, ja jedem iz inata nešto drugo. Tako da sam sad odlučila da smršam prvenstveno zato što želim da budem zdrava svojoj porodici, a kad ste zdravi, sve ostale stvari dolaze spontano, jedne za drugima. Stvarno se vidi ta razlika, iako je to malo kilograma, ja sigurno treba da skinem još pet, ali sam presrećna što sam to uspela za neko kratko vreme - izjavila je ona za „Grand news", pa se osvrnula na to koliko ju je suprug Veljko Piljikić nagovarao da vodi računa o tome kako se hrani.

Ipak, do cija je stigla tek kada je to i sama zaista poželela.

- On se 13 godina borio da ja smršam, tako da je on digao ruke, a on kada je digao ruke, ja sam smršala. Presiju ne podnosim i to sve na mene kontra utiče, ali sam srećna što sam skinula kilograme zato što sam ja drugačija, lepša, drugačije zračim - sigurna je Seka.

Autor: M.M.