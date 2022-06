JELENA BATOS KREĆE DA RASKRINKAVA! Za Pink.rs detaljno o Sanji, poljupcu sa Matorom i Sandri Rešić: Čuvam sve dokaze, ISTINA ĆE SE SAZNATI

Ime bivše zadrugarke Jelene Batos pomenuto je mnogo puta u "Zadruzi", u poslednjih nekoliko dana, što je bio dovoljan povod da je pozovemo i čujemo njenu stranu priče.

Jelena se najpre osvrnula na svoj odnos sa Jovanom Tomić Matorom koja je, kako kaže, bila ljubomorna zbog njenog druženja sa Sanjom Stanković.

- Matora i ja smo u kući bile dobre, ali pošto sam ja sedela do Sanje celo moje gostovanje i bila super sa njom, to se Matoroj nije sviđalo jer je mislila da ću ja nešto imati sa njom. Matora je bila zaljubljena u Sanju do ušiju tada i svaki put kad bismo ja i Sanja same sedele i pričale, ona bi se uznervozila i šetala se okolo. Ona nije znala da sam ja udata, jer ništa nisam iznosila iz svog privatnog života i to joj je pravilo problem oko mog i Sanjinog druženja, dok je Sanja znala naravno sve. Zvala me je stalno da budem u njihovoj emisiji kada su kuvali, uvek bi mi kradom davala hranu, dođe, zagrli me... Meni je to sve bilo slatko jer radila je sve samo da se ja ne približim Sanji. Kao da smo u vrtiću bile, tako je sve slatko radila da ljudi ne primete. Ona je bila ljubomorna na Sanjinu senku. Kada je došlo pismo da se moje učešće kao gost završava Matora mi je prišla jer je izgubila opkladu i rekla da me časti večerom kada izađe, pred svima - počinje priču Jelena, koja se zatim osvrće na na svoj famozni poljubac sa Matorom.

Nakon žurke u Beloj kući, otišlo je nas dosta zadrugara na jednu privatnu žurku. Ka putu za naš sto, zbog gužve Sanja je išla prva, ja iza nje, pa Aleksandra Nikolić i moj muž poslednji. Tako se zadesilo da u toj guzvi naiđemo na Matoru koja je stajala do svog stola. Matora je ugledala Sanju pa mene, povukla mene sebi i poljubila na blic, bukvalno po pola usne, to su bile sekunde i ja joj kažem:"Je l je to zbog Sanje?" i nastavljam dalje da idem kroz tu gužvu. Posle kada smo ja i Aleks naručivale pesme da nam Sandra Rešić otpeva, Matora mi preko stola dobacuje:"Kada će večera?", ja rekoh:"Idemo ja, ti, Sanja i moj muž" i smejem se, njen odgovor je bio:"Muž, ti imas muža, pa zašto to nisi rekla?!", da bih ja sutradan počela dobijati poruke:"Pazi se Sanje, ukrašće ti muža", a za njega još javnost nije tada znala, jako providno! Nakon 10 dana Sanja i Matora su gostovale u emisiji ”Narod pita” gde je Matora odmah dobacila Sanji javno:"Ljubila sam se sa Jelenom Batos, tvojom drugaricom". Taj poljubac na blic je sve bila Matorina igra da bi spustila Sanju jer joj je bilo krivo što je Monika bila u našem društvu na finalima, nije mogla da podnese zašto Sanja nije ljubomorna, kako može da se druži sa Monikom, pa hajde onda preko Jelene da pokuša da joj vrati.

Zbog svega navedenog, Jelena smatra da će Matora uvek voleti Sanju.

- Matora nikada neće preboleti Sanju i to smo videli milion puta. Ona ili će tražiti devojke koje su poput Sanje ili će raditi sve da probudi reakciju u Sanji. Kada je ugledala Sanju neko veče videli ste suze i izvinjenje, čim je Sanja rekla da razume MC Alex, Sanja je odmah prozvana različitim imenima nakon programa. Matora više ne zna gde udara i iskreno žao mi je zbog toga jer niko ne zaslužuje da pati na ljubavnom polju kao ona za Sanjom, nesvesno ili svesno.

Sandra Rešić, Matorina prijateljica, već dugo je na Jeleninoj "crnoj listi", a o njoj lepo mišljenje nema ni Sanja. Pitali smo Jelenu zbog čega je Rešićevu "uzela na zub".

Sanjin, moj i Erminim problem sa Sandrom nije uopšte isti niti ima sa tim ko je koga poljubio, Matora nije upućena ni u šta, zato tako odgovara. Sandra Rešić je celo leto zvala Sanju, plakala joj, bila u depresiji jer je ljudi nisu voleli nakon Zadruge 4, pričala kako je dobar prijatelj, kako se kaje zbog nekih stvari, posuđivala stvari koje nikad nije vratila, da bi posle spominjala Sanju u lošem kontekstu u kući, primala cveče i medu od Matore u "Narod pita", pa se pravila luda da ne zna od koga je. Zato je meni sve to smešno gledati kada Sandra pravi žrtvu od sebe zbog prijateljstva sa Dejanom od četiri meseca, a napolju ne ume da bude prijatelj onima koji su bili prijatelji za nju duže nego njeno ”Daj da se operem od četvorke” prijateljstvo sa Dejanom. U ostale razloge neću da ulazim, to neka Sanja i Ermina reše sa njom kada izađe, ja naravno znam šta je problem, ali to nikad ne bih odala. Ali mogu reći ovo - jedva čekam taj dan kada svako sazna ono što treba da sazna, i verujem da Matora neće preći preko neki stvari kada čuje sve. A pošto sam ja nebitna i samo neko koga ona zna kroz rijaliti, onda me nije trebala moliti da joj pomognem da ućutim osobe koje su htele izneti o njoj ono što mnogi znaju, a ne smeju da kažu, a za hvala sam dobila da izbriše sve, blokira me i sprda unutra ne znajući da sam sve sačuvala i praveći se da me ne poznaje. A to sve radi da se ne bi Matora naljutila, jer kako da bude dobra sa mnom i sa Sanjom kada Matora sve plaća i zna toliko toga o njoj. Ljudi, rijaliti je samo mali deo u kući šta se sve dešava napolju, ali nema kamera i dokaza nažalost, pa da se vide prava lica nekih osoba... A za jednu osobu koja je završila za glumicu, uopšte nije teško glumiti devet meseci pred nacijom.

Autor: D.T.