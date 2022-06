ON JE PRVI MUŠKARAC U CECINOM ŽIVOTU NAKON ARKANOVE SMRTI: Evo kako danas izgleda i u kom spotu je glumio! (FOTO)

Nakon Arkanove smrti Ceca je dugo bila sama, a onda je upoznala njega

Cecin emotivni život oduvek je privlačio veliku pažnju javnosti, a posle smrti Arkana u njenom životu bio je i 16 godina mlađi maneken Aleksandar Jovović.

Atraktivni Aleksandar je Cecu osvojio 2015. godine, kada se pojavio u njenom spotu za pesmu "Dobro sam prošla". Svoju vezu su krili od javnosti.

Aleksandar Jovović je bio jedan od najtraženijih sprskih modela, a dva puta je dobio nagradu za najboljeg manekenka na Beogradskoj Nedelji mode.

Na pitanje koji su razlozi njihovog raskida rekao je:

"Ako često na njenom licu uočavam grimasu koju bih i sam napravio kada bih ispred sebe imao zbirku rešenih zadataka iz kvantne fizike, na primer ili ako smisao za humor kojim sam je osvojio pada u vodu i gleda me bledo kao u praznu bombonjeru, tada dolazi do pucanja veze," kazao je svojevremeno on.

Aleksandar danas radi u jednoj marketinškoj agenciji, vodi miran život, a na društvenim mrežama retko objavljuje fotografije. Njegov izgled se sasvim promenio, s obzirom da je imao samo 26 godina kada je uplovio u vezu sa Cecom koja je tada imala 42 godine.

Autor: M.M.