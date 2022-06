ODGOVORILA NA PROZIVKE SVEKRA! Nakon što ju je Miša Grof optužio da je samo PARE ZANIMAJU, oglasila se Nikolina: Sramim se umesto njega!

Otac pokojnog Vidoja tvrdi da Nikolinu samo pare zanimaju i da je požurila da završi vilu u Hrvatskoj.

Optužbe Viktora Ristovića, odnosno Miše Grofa, na račun Nikoline Pišek o tome da je nakon smrti supruga Vidoja tražila samo novac, voditeljka je nazvala sramnim.

Nikolina Pišek šokirana je intervjuom svekra Miše Grofa u kom ju je optužio da nije sačekala ni da se njen suprug Vidoje Ristovic "ohladi", a već je počela da planira prodaju njegovih umetnina kako bi dovršila vilu u Hrvatskoj.

- Ne bih želela da se spuštam na njegov nivo. To nije moj diskurs. Naprosto se sramim umesto njega. Žao mi je što ni u ovim trenucima ne poštuje dostojanstvo porodice i svog pokojnog sina, pa ni sebe samoga. Od njega ne očekujem ništa osim da se ispoštuje zakon koji je vrlo jasan - rekla je Nikolina za "Informer".

Podsetimo, njen svekar je u intervjuu rekao da je ljut i besan na snaju Nikolinu koja je odmah posle Vidojeve smrti od njega tražila novac.

- Nikolina je jedna bolesna žena. Ta žena je ponovo došla u Beograd samo zbog novca. Došla je da završi kuću, nije ona došla da da pomen 40 dana mom sinu. Bitno joj je bilo samo da se kuća na kojoj su radili završi. Pričala je da bi Vidoje samo to želeo najviše na svetu. Pokušavao sam da joj objasnim i kažem: "Nikolina, sin mi se nije ohladio, zvanična obdukcija nije stigla, a ti bi novac za kuću! Ta kuća za koju si ti insistirala da se završi, ona ga je ubila." Ona traži sveske u kojima je vodio evidenciju. Hoće da ima uvid u sve. Bitno je samo da se troši, kakve veze ima što je Vidoje umro. Prva Vidojeva supruga Lana je čarolija od žene. Dolazi da me obilazi, a Nikolina je samo vuče za rukav da joj pravi društvo. Šta drugo da radi ovde kad dođe u Beograd - kazao je Miša za "Republiku".

- Vidoje je Nikolini sav novac preko banke prebacivao na račune. Ona je njime raspolagala, trošila je koliko je htela. Van pameti je u ovo nevreme zidati tolike kuće i ulagati u stotine kvadrata. Sinu sam i ja davao novac, ali nisam računao na to da ona sve troši bez granica. Oni grade dvorac! Imam izvode iz banke da vidite kako je moj sin slao pare zagrebačkim bankama. To su strašno velike sume. Imam i sve faze radova te kuće koju su gradili. Samo dnevni boravak ima 200 kvadrata, tu su teretane, bazeni i čuda. Zamislite kad je Vidoje kupovao auto njoj i njenom rođenom bratu, koji ništa ne radi! On je najveći neradnik, moj sin je izdržavao celu njenu familiju! Znajte da sam ja umro onog dana kada je preminuo moj sin - dodao je bio Viktor.

- To što Nikolina misli da može da rasproda kolekciju mog pokojnog sina, tu se grdno prevarila. Moj otac je bio isto kolekcionar i ja sam to radio celog života, pa Vidoje, a sad se ona pravi pametna i hoće da rasipa sve. Evo da otkrijem, cela kolekcija mog sina će ići ili u Istorijski muzej ili u Muzej primenjene umetnosti. Čuo sam i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić železničku stanicu želi da napravi muzejem grada Beograda i tu će biti svi legati. Daće se predlog. Komplet ću sve da poklonim. Nikolina se samo nalazi s ljudima da vidi kolike pare za koju sliku može da uzme. Vidoje je putovao po svetu i kupovao umetnine. Kakav je to način da se tako postupa! - zaključio je Miša Grof.

