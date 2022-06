NOVI ZADRUGARSKI RAT! Sandra Čaprić PRETI TUŽBOM Mini Vrbaški: Peri se od prostitucije, NIKAD nećeš biti sa Matejom!

Pevačica Sandra Čaprić brutalno je uzvratila na prozivke bivoj učesnici "Zadruge" Mini Vrbaški, koja ju je potkačila u intervjuu za Pink.rs.

Naime, Mina je ostala u šoku zbog seks-afere Čaprićeve i Frana Pujasa, a istakla je da je Sandra tek nakon izbacivanja pokazala svoje pravo lice. Takođe, prozvala ju je i zbog nedavnog gostovanja u emisiji "Zadruga - Izbacivanje", gde se pevačica, kako je rekla, čudno ponašala.

- S obzirom na to koliko su me neki pojedini ljudi pljuvali... Oni pokažu svoje pravo lice napolju. Mislim da je dovoljan njen dolazak u emisiju i njeno ponašanje pred kamerama, ne znam kako bih to nazvala... To je sve pokazalo, ne znam da li ste mene ikada videli da ja budem u nekom tako čudnom stanju - rekla je Mina za naš portal.

Tim povodom oglasila se Sandra Čaprić, koja je u svom stilu uzvratila Mini.

Sva ta čudna stanja mogu ići na sud. Ja sam čista kao sunce, a ko je priznao da se bavi prostitucijom - nek se pere od toga, to mene uopšte ne zanima. Ja obraz imam, njoj sam se javila za Uskrs, ona nije umela ni zdravo da kaže. Mateja sa njom nikada neće biti, po izlasku. A za razliku od drugih, ja svoje zanimanje imam - rekla je Sandra za naš portal, a potom dodala:

- Inače, što se tiče te emisije, ja sam pravo sa udesa koji sam imala stigla na emisiju. Dan pre toga me je devojka pretukla, iščupala mi pola kose sa glave. Verujte mi da se ja dobro i ponašam i da sam okej, koliko me ljudi maltretiraju... Ja više nemam komentar na debile!

Autor: D.T.