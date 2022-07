ZORAN KALEZIĆ VODI BITKU SA OPAKOM BOLEŠĆU, a sad je objavio novi album, evo ko od kolega ga je podržao! Pojavio se i jedan poznati glumac! (FOTO)

Evo ko ga je ispoštovao!

Pevač Zoran Kalezić uprkos bolesti držao je promociju svog novog albuma na oduševljenje mnogih. Brojne kolege pojavile su se na promociji u Hrvatskoj, a neke od njih su Milena Plavšić i Lepa Lukić. I glumac Petar Božović podržao je pevača.

- Sinoć je održana divna promocija novog CD mog druga i omiljenog kolege, legendarnog pevača, Zorana Kalezića! Srećno na svim poljima, dragi Zoki - napisala je Milena Plavšić na Instagramu i objavila nekoliko fotografija.

Podsetimo, nedavno je Zoran priznao da se bori više od godinu dana sa karcinomom pluća, pa dodao da se u potpunosti oslonio na dostignuća savremene medicine i uskoro počinje sa imunoterapijom.

- Nemam ja problem da o bolesti pričam. Ali, neke stvari su važnije, i trebalo bi da budu važnije od toga. Ja se bavim muzikom! To je moj život. I dok to budem mogao da radim i osećam, ja ću biti živ. Neće mi to odrediti bolest. Odrediće mi ono u šta jedino verujem celog svog života, a to je pesma, to je muzika - istakao je nedavno Zoki.

Autor: M.K.