LEDI SE KRV U ŽILAMA! Nakon 12 godina od monstruoznog ubistva Ksenije Pajčin, isplivali JEZIVI DETALJI kobne noći! Pevačica ubijena zbog treće osobe?!

Šokantno!

Pevačica Ksenija Pajčin je zverski ubijena 16. marta 2010. godine od strane dečka, manekena Filipa Kapisode, koji je nakon toga presudio sebi.

Ova vest je potresla javnost, a i dan danas se pojavljuju fotografije i snimci tragično nastradale pevačice.

Još na samom početku je bilo jasno da je reč o ubistvu i samoubistvu, a prema konstrukciji zločina, Filip je prvo upucao Kseniju, koja je pronađena u hodniku, a zatim je presudio sebi u sobi. Nakon 12 godina i dalje je nejasan motiv za ubistvo, a tokom godina su se podizale mnoge polemike, a najčešća je bila ta da je Kapisoda ubio Kseniju zbog ljubomore.

Sada su se oglasili detektiv Braca i profesor Jung koji su do detalja opisala šta se zapravo desilo te kobne noći.

Motiv za ovo ubistvo nije ljubomora, već nešto mnogo misteriozno i mnogo ozbiljnije. U štampi je izneto da je Filip Kapisoda bio mnogo ljubomoran, međutim, to nije tačno. Filip je bio momak iz sveta mode, on je sa Ksenijom odlazio po noćnim klubovima gde je ona nastupala i bio je svedok kada ona prilikom izvođenja tih svojih predstava ima i fizičkog kontakta sa mnogim gostima. Zapravo, ona se mazila i skoro razmenjivala nežnosti prilikom svog pevanja i nastupa. On je sve to shvatao i gledao je to kao njen posao. Čak je i ona jednom rekla da je Filip jedini muškarac koji razume njen posao i da njemu to uopšte ne smeta. To je na kraju krajeva i bila istina, tako da ljubomora, koja se ističe kao motiv ovog ubistva, zapravo pada u vodu - rekao je detektiv Braca.

Njih dvoje su neposredno pre tragedije raskinuli, a pomirili su se samo veče pred ubistvo, a komšije su otkrile da je policija u par navrata morala da interveniše zbog njihovih svađa.

- Ključ ove isterije i Filipovog ponašanja nalazi se upravo u njegovom telefonu. Tog dana sve je bilo idilično. Bili su u noćnom provodu, pomirili se, zajedno su, vole se. I sve je to tako trajalo do kasno u dan, sve dok Ksenija nije uzela njegov telefon. Ona je kao i svaka znatiželjna devojka pogledala Filipov telefon i detaljno pregledala sa kim se njen dečko dopisuje. Upravo se desilo ono što je ona i sumnjala. Ksenija je pročitala poruke od jedne osobe koju je odlično poznavala i bila je sto posto sigurna da je to osoba sa kojom je nju Filip prevario. Ona ga je odmah probudila i umesto poljupca počela je da se svađa sa njim i da ga napada za prevaru i za izdaju. Rekla je: "Evo upravo te je zvala tvoja ljubavnica". Dok je svađa trajala, ona se sve vreme oblačila i spremala za izlazak. Filip je pokušavao da joj objasni, da je smiri, međutim, to nije prolazilo - priča detektiv u svojoj emisiji i dodaje:

Postavlja se pitanje zašto se svađa nije smirila? Zato što se radilo o osobi kojoj je Ksenija bezgrančno verovala i nije mogla da prihvati da se sada njena ljubav nalazi u zagrljaju te osobe kojoj se Ksenija sve vreme poveravala. Toj osobi je govorila sve slabe tačke u vezi sa Filipom i osećala je kao da je Filipa na tacni servirala upravo tamo odakle su te poruke stigle. Ništa nije moglo da obuzda njen bes u tom trenutku i ona je rekla: "Upravo idem sada kod mog prijatelja koji poseduje moćnu televiziju da ovo sve javno kažem, i novinare ću da zovem, videćeš ti, uništiću vas - otkrio je Braca.

Poruke koje su se nalazile u Filipovom telefonu u tom trenutku bile su toliko skandalozne da bi uništile i njegovu reputaciju, a isto tako i reputaciju i brak te osobe koja je poruke poslala. Ksenija je uzela telefon, stavila u svoju tašnu i krenula ka vratima Filipa je uhvatila panika. Nije znao u tom trenutku šta radi, dohvatio je pištolj, repetirao i opalio metak u potiljak Ksenije Pajčin. Tek kada je ona pala shvatio je šta je uradio i uhvatila ga je panika na samu pomisao da je on postao ubica, i to ne bilo koga nego upravo osobe koju je voleo najviše na svetu. Svestan toga šta je uradio, i da ovim gestom ubistva je obrukao i sebe, a pre svega ime svoje porodice, shvatio je da mora da "ublaži" to što je uradio, a da ne propusti najvažniju stvar. Uzeo je svoj telefon iz Ksenijine torbe i obrisao sve poruke, da bar ne pukne bruka i na tu stranu koja bi bila šlag na torti onoga što je uradio i što će uraditi. A onda je istim pištoljem presudio sebi. Po izjavi njegovog oca, to je jedino časno što je uradio u ovom činu - priča on.

Dakle nije bio Filip taj koji je bio ljubomoran, već je Ksenija bila ta koja je zbog ljubomore bila spremna da napravi skandal. Bilo kako bilo, sve što je urađeno ne može opravdati Filipa, za ovo što je uradio nema opravdanja - zaključuje detektiv Braca.

Podsetimo, nakon što je ubio Kseniju, Filip je otišao u sobu i pucao sebi u usta, a za pištolj nije imao dozvolu. Prijatelji su opisivali ovu ljubav kao najfatalniju, a nagađa se da je razlog poslednje svađe taj što je pevačica htela da pobaci njihovo dete.

Goran Stojićević Karamela, Ksenijin najbolji prijatelj, je ispričao za Blic da ga je Filip pre ubistva zvao i molio da ga pomiri sa pevačicom.

Zvao me 20 puta. Bio je nesrećan i rastrojen: 'Karamela, nađi je, molim te, ne javlja mi se! Gde mi je žena?!' Tako ju je zvao. Molio me da je nagovorim da se pomire. Tada je prvi put rekao: 'Ubiću se ako mi se ne vrati!', ali ja, nažalost, nisam pridavao nikakvu posebnu važnost njegovim rečima jer su ljudi u trenucima očaja skloni izgovoriti svašta - ispričao je Stojićević koji je nakon toga i nagovorio pevačicu da se pomire.

Šokirao sam se kada me te iste večeri zvala da hitno dođem. Ispred zgrade sam zatekao policajce koji su odlazili i Filipa kako plače i ponovno govori da ne može živeti bez Ksenije i da će se ubiti. Popeo sam se kod nje u stan i nagovorio je da se pomiri sa njim. Govorio sam joj da čuvaju svoju ljubav jer je prava retkost da se ljudi toliko vole. Ona se opet žalila na njegovu ljubomoru. Rekla je da se nije ni trebala miriti sa njim. Ni sanjao nisam šta će se dogoditi. Nikada pre ovoga nisu se tukli, jesu se svađali, ali batina nije bilo. Pozvali smo Filipa i oni su se pomirili - rekao je Stojićević.

Autor: S. Z.