DEČAK (10) VEĆ 4 DANA ZAROBLJEN U BUNARU: UZNEMIRUJUĆI SNIMAK DETETA LEDI KRV U ŽILAMA! Sklupčan leži na dnu, jedva diše (VIDEO)

Spasioci u Indiji pokušavaju da izvuku desetogodišnjeg gluvonemog dečaka iz bunara u koji je upao pre četiri dana.

Rahul Sahu je u petak pao u bunar dok se igrao u dvorištu svoje porodične kuće.

Spasilačke ekipe sa bagerima pokušavaju da prokopaju tunel pored bunara, koji je širok jedva metar.

Na licu mesta su i pripadnici vojske i sektora za vanredne situacije, koji takođe pomažu u spasilačkoj misiji.

Nažalost, loši vremenski uslovi, zmije otrovnice i škorpioni koji su iskopani prilikom kopanja tunela dodatno otežavaju akciju spasavanja.

Prema rečima zvaničnika, Sahu je "dobro reagovao" na spasioce i kamerom se prati njegovo stanje.

- Otežavajuća okolnost je to što dečak ne čuje i ne može da priča - rekao je načelnik policije Vidžej Agraval za AFP.

Dečaku uz pomoć cevi pokušavaju da dopreme kiseonik, a bageri su naišli na kamenito područje pod zemljom što im otežava kopanje.

