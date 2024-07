POGINUO ČITAV ODRED VAGNEROVACA Snimak napada ledi krv u žilama, borbe trajale DVA DANA (FOTO/VIDEO)

Pobunjenici Tuarega na severu Malija rekli su da su ubili i ranili na desetine vojnika i Vagnerovih plaćenika u dvodnevnim borbama u blizini granice sa Alžirom.

Pobunjenički pokret, Stalni strateški okvir za mir, bezbednost i razvoj (CSP-PSD), saopštio je u subotu da je zaplenio oklopna vozila, kamione i tankere u borbama u pograničnom gradu Tincauatenu u četvrtak i petak.

Pobunjenička grupa je takođe saopštila da je oštetila helikopter koji se srušio u gradu Kidal, stotinama kilometara dalje.

🇲🇱🇷🇺 A column of Mali government troops and the Wagner PMC in Mali was ambushed by Tuareg rebels (links to Al Qaida)



First Deputy Chairman of the State Duma Committee on International Affairs Alexei Chepa named those responsible for this attack:



“The Tuareg Islamists who… pic.twitter.com/wsY3yIMuVR