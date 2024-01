TURSKA KRENULA U ŽESTOK NAPAD: Osveta za ubijene vojnike, bombe padaju na Irak i Siriju, Erdogan NEMA MILOSTI (VIDEO)

Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da su devetorica vojnika poginula u sukobu sa militantima na severu Iraka.

Ministarstvo navodi i da su ranjena četvorica vojnika.

- Povređeni su prebačeni u bolnicu na lečenje - saopštilo je prema navodima Hurijeta tursko ministarstvo i dodalo da je prema prvim informacijama likvidirano 15 militanata.

Ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da su vojnici nastradali tokom napada na vojnu bazu u poluautonomnoj kurdskoj regiji na severu Iraka. Vlasti su za napad okrivile kurdske militante koji su navodno pokušali da se infiltriraju u bazu.

Turska je u subotu ujutru izvršila vazdušne napade na kurdske militante u susednim regionima Iraka i Sirije. Ministarstvo odbrane Turske izjavilo je da su vazdušni udari ciljali Metinu, Hakurk, Garu i Kandil na severu Iraka, ali nije preciziralo koja područja u Siriji su bili na meti.

- Borbeni avioni uništili su pećine, bunkere, skloništa i naftna postrojenja kako bi eliminisali pretnje terorističkih napada na turski narod i bezbednosne snage uz cilj da obezbede graničnu bezbednost - saopštilo je ministarstvo i navelo da su mnogi kurdski militanti likvidirani tokom napada.

Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izrazio je sačešće porodicama poginulih vojnika.

- Borićemo se do kraja protiv terorističke organizacije PKK unutar i izvan naših granica - rekao je Fidan misleći na militante povezane s Radničkom partijom Kurdistana.

🇹🇷-🇸🇾-🇮🇶

The Turkish Armed Forces bombed a YPG site in Al-Malikiyah and an oil field in Qamishli, #Syria, in response to an attack on a Turkish base in northern #Iraq which left 9 soldiers dead. pic.twitter.com/cQZOKl4N99