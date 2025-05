Nije se borio za mister jer je ŠKART: Ena ne prestaje da blati Gastoza, brutalno ponizila i Boru Santanu (VIDEO)

Upalila vređalicu!

Ena Čolić ogovarala je Nenada Marinkovića Gastoza i Boru Santanu, zbog čega što se tokom emisije "Pitanja novinara" saznalo o njoj.

- Da li ti mene možeš da zamisliš sa Borom? Neću valjda sa Borom da se j*bem - urlala je Ena.

- Šta njemu fali? On je šmeker - rekao je Terza.

- Oni su sa razveli - dodao je Đedović.

- Neka dobijem najgoru bolest i umrem ako mi je Bora prišao na način takvog tipa i dodirnuo me. Neka me iznesu mrtvu ako sam ikad njemu dozvolila pristup, a i Gastozu. Kunem se, svašta sam radila svojoj porodici, ali sve najgore da mi se desi ako lažem za ovo - pričala je Ena.

- Šta je značilo da si imala kontakt sa njegovim ubijenim telom? Ispala da si mu p*šila - dodao je Đedović.

- Ja sam to radila samo ljudima koje sam volela. Ja to da radim, a gde je moje zadovoljstvo? Nisam ja k*rva, kakva bolest. Ja sam rekla da ja samo vodim ljubav, ne bih dozvolila da mi lik lupi šamar, a ja da zadovoljavam pijanog Gastoza. Zašto on nije bio na izboru za mistera? Jer si znaju da je on škart - besnela je Ena.

Autor: A. Nikolić