On je kadropaćenik, glumi lažnog advokata: Ivanija kao grom iz vedra neba udarila na Đedovića, zbog njene prozivke svi su ostali u šoku! (VIDEO)

Takmčari "Elite" danas glasaju za takmičara koji gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Stefanu Kordi.

- Prvo mesto Uroš Stanić, tek smo počeli. On se meša tamo gde mu nije mesto, meša se u svaku vezu. Drugo mesto Jordanka koja nema svoju vezu, a gleda tuđe veze. Bude li preterivala ozbiljno ćemo da pričamo - govorio je on.

- Peja i Ena, gurao je nos u igrice koje ne treba da igra kao ne stavi svoju devojku na prvo mesto. Ena gura nos u familijarne odnose Bakija i Peje, devojka može da se menja, a devojka ne. Treće mesto je Jordanka - govorio je Raško.

- Prvo mesto Sofija. Drugo mesto Keti jer nije trebala da gura nos u odnos Anđele i Gastoza. Treće mesto dobiće Dača - rekla je Ana Nikolić.

- Dača, Jordanka i Munja - dodala je Keti.

- Ja se slažem sa svima što me navodite jer ovde nisam došla da ulazim u ljubavne odnose nego da zabadam nos gde mu nije i jeste mesto. Prvo mesto Sofija. Drugo mesto Munja, moli da bude vođa, meša se drugarima i gleda zauzete devojke. Treće mesto Keti jer se umešala u odnos Anđele i Gastoza - govorila je Jordanka.

- Za mene je to Đedović, najviše voli da gura nos u zadnjice ljudi koji su prva tema. Gurao se Milici kako bi bio pitam šta radi Milica koji dan i samo se zato družio sa njom. Glumio joj je prijatelja i lažnog advokata. Pre neki dan kad su bila "Pitanja novinara" Ena je bila u temi taj dan, a Đedović je dotrčao pored nje jer je znao da se Ena kadrira i hteo je da se ubaci u tu temu. On je kadropaćenik koji se meša u sve živo. On nema ovde svoju priču, najveći je guronosač. Drugi je Uroš Stanić, pokušao je da izigrava Miličinog advokata.

