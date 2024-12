Kao grom iz vedra neba: Jelena brutalno urnisala Luku, on ostao u šoku zbog uvreda koje mu je izrekla! (VIDEO)

Ovome se nije nadao!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Ilić.

- Toliko mi je odvratan da ne mogu da ga slušam, bio je zabavan. Njegovo šlihtanje, ljigavac si i podg*zna muva. Pričao si napolju kako ćeš da j*beš mene i druge žene, a trebao si da se osvetiš ovom babunu zbog kog si diskvalifikovan. Ovaj pravi pite i pice, mesi, pretvorio se u kuvara. Ogavan tip, takve ljude ne podnosim. Ti si rijaliti fantaik, zato si ljudima odvratan. Kačavenda ti je kad si ušao lupala vrata ispred nosa, ti si je hvalio, govorio kako je kraljica. Vi ste se posvađali, a večeras se izvinjavaš. On je samo jedan najobičniji ljigavac, mislim da je željan druženja i zato je došao ovde. Ti si za mene idealan da te vređam, ne podnosim šlihtare. Ja da ne pričam o odnosu sa Sandrom, to je kao ništa i sve, izmislio je da ima devojku, a pre toga je kao raskinuo sa nekom. Ovo sa Teodorom mi je tek besmisleno. Ja mislim da on tri dana nije spavao i da se spremao za nominacije. Ne podnosim ovakve ljude, ne moraju ništa da mi urade, a vređao me je. Stalno su bile uvrede, nisam reagovala jer mi je jadno i sramota me je da se svađam sa ovakvima. Svaki njegov komentar je presmešan, ne zna da ubode suštinu - govorila je Jelena.

- Ona svaki dan sedi sa mnom i priča - rekao je Luka.

- Ti bi sedeo sa mnom, ali od toga nema ništa, to možeš sa ovima koji ti se šlihtaju. On je presmešan lik, blamantni su njegovi performansi, plakanje i recitovanje pesama. Ti si za mene retki blam - dodala je ona, pa nastavila o Teodori:

- Teodora je meni zamerila naše odnose, a sama sebi je trebala da zameri. Ja nemam prava vama da morališem, ni da li je to ljubav, ali tvoj odnos prema Milici i to što ste bile drugarice, bila si na veridbi, a prenosila si poljupce Sofije i Terze. Ja sam sa Teodorom stvarno jako dobra. Ovih dana je imala faze da se istresa na nama, pa posle se izvini. Naravno da ću da ostavim Teodoru - poručila je Jelena Ilić.

