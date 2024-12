Ena izvređala Peju kao nikad: Proglasila ga najvećim kockarom, on otkrio sve o svojim porocima! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji koji je nastavio svoju raspravu sa Enom Čolić, te ga je ona proglasila kockarom.

- Ona je meni rekla: ''Mene vrbuju s jedne strane Mića, a sa druge strane Đedović''. Ona nije ispala prijatelj prema meni sada, ja ovde nikad ne bih izneo neke stvari. Ja sam rekao da sam uz nju šta god da se desi - rekao je Peja.

- Pejo što ti se trese vilica? - upitala je Šopićka.

- Kako da mi se ne trese? Ja sam se distancirao od Bakija zbog nje, ali nema veze - rekao je Peja.

- Ja sam Peji od početka rekao da kad god uđe u vezu ja se ograđujem iz njihovog odnosa - rekao je Baki.

- Baki se distancirao zbog love koju je Peja dužan svima - rekla je Ena.

- Ja sam shvatio ko si ti odavno, ali sam ga pustio da vidi. Ne mogu da verujem da ona iznosi prljav veš pred svima ovde - rekao je Baki.

- Ja se nikad ne kockam, ja sam se kockao da bih imao pare da za Novu godinu kupim Eni i Bakiju pare - rekao je Peja.

- Ja sam u kocki ceo svoj život, oduvek radim u kockarnici i to mi je apsolutno najgori porok. Vidim da on ne vidi ništa drugo sem tog rulet stola i ja sam mu rekla da će to biti jedini razlog ukoliko ga budem ostavila - rekao je Peja.

